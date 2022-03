Ascolta i desideri di chi la ospita in casa, ecco l’elegantissima pianta d’appartamento che attira fortuna, soldi e lavoro

Quando si tratta di dover abbellire casa, le piante regalano sempre un valore aggiunto agli altri complementi d’arredo. Forme, colori e profumi impreziosiscono le stanze e sono in grado di trasportare un piccolo pezzetto di natura tra le mura domestiche. Oltre ad abbellire gli spazi, le piante in casa possono essere molto utili. Ad esempio, per stabilizzare la temperatura della camera in cui sono posizionate. Non tutti sanno, infatti, che ci sono 3 pianta meravigliose ideali per il bagno, anche quello senza finestre. Il motivo? Pare che trattengano l’umidità e aiutino a regolare la temperatura ottimale della stanza, soprattutto dopo una doccia o un bagno caldo.

Capita spesso di ritrovare nella nostra abitazione piante che ci sono state donate da amici, parenti o conoscenti. Secondo il linguaggio dei fiori, infatti, ci sarebbe un vegetale per ogni occasione. Oltre alle rose (fiore dell’amore per eccellenza, gettonatissimo come cadeau), anche le orchidee sono molto amate. Simbolo d’eleganza, purezza e seduzione, l’orchidea decora ogni ambiente con delicatezza. Non è difficile da coltivare, tuttavia, bisognerà conoscerla bene per farla vivere al meglio. A tal proposito, ecco come concimarla per averla subito più rigogliosa e piena di fiori.

Portafortuna “green”

Esistono, poi, quelle piante d’abbellimento che secondo la tradizione attirerebbero fortuna e prosperità. È il caso dell’amatissima “pianta dei soldi”, uno sfizioso arbusto dalle foglie tondeggianti (che ricordano delle monete) che ha spopolato soprattutto negli ultimi anni.

La pianta che molti vogliono ora, invece, ascolta i desideri di chi la ospita in casa. Regala speranza e sogni e sembrerebbe “pregare” per i nostri desideri e la nostra fortuna.

Una sempreverde dalle foglie bellissime, di colore verde oliva con delle screziature rossastre che la rendono molto singolare. Può crescere anche oltre i 50 cm d’altezza. Tra le foglie spuntano piccole infiorescenze bianche, raggruppate in spighe sottili.

Ma la vera particolarità di questa pianta è un’altra. Quindi scopriamone di più.

Ascolta i desideri di chi la ospita in casa, ecco l’elegantissima pianta d’appartamento che attira fortuna, soldi e lavoro

Stiamo parlando della Maranta, un genere di piante appartenente alla famiglia delle Marantaceae e originario delle zone tropicali americane. La Maranta comprende piante erbacee perenni, simili alla Calathea. Piante che si presentano con radici tuberiformi e con foglie dai colori sfumati.

Di sera, la Maranta (precisamente la leuconeura) chiude le sue foglie, tanto da sembrare delle mani giunte in preghiera. Per questo motivo, viene chiamata “la pianta della preghiera”.

Per questa sua caratteristica, la Maranta è simbolo di speranza e di fortuna. Porta gioia, serenità e prosperità. In alcuni paesi dell’America centrale, la Maranta viene regalata ai giovani al termine degli studi come portafortuna per trovare il lavoro dei sogni.

Le specie

Della Maranta esistono molte specie differenti. Oltre alla Maranta leuconeura, ricordiamo la Maranta arundinacea, con foglie ovali e molto lucide e un fusto che può raggiungere anche i 3 metri d’altezza.

La Maranta bicolor con figlie di forma ellittica che presentano due colori. Il verde chiaro sulla parte superiore e porpora sulla parte inferiore.

Infine, la Maranta makoyana con foglie che al tatto sembrano di carta, dal colore verde oliva e delle screziature rossastre.