Come da attese, la mancata tenuta del supporto indicato in un precedente report in area 14,95 euro ha provocato un’accelerazione ribassista che ha portato le quotazioni fino in area 11,7 euro. Tuttavia è interessante notare come il supporto in area 12,36 euro non è mai stato violato in chiusura di settimana.

Quindi, la tenuta dei supporti potrebbe avere innescato un interessante movimento rialzista sul titolo Finecobank tuttora in corso. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni del titolo hanno raggiunto l’obiettivo più probabile in area 13,855 euro e adesso si trovano a un punto di svolta molto importante.

La conferma della rottura della resistenza potrebbe favorire una nuova fase rialzista il cui obiettivo più probabile si potrebbe collocare in area 15,935 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, si trova in area 18,015 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, il break rialzista non dovesse essere confermato, allora le quotazioni potrebbero ritornare in aera 12,36 euro. Alla rottura di questo livello, poi, il titolo Finecobank potrebbe ulteriormente accelerare verso un obiettivo collocabile in area 10.36 euro.

La valutazione del titolo Finecobank

Dal punto di vista della valutazione, le azioni Finecobank sono sopravvalutate qualunque sia l’indicatore utilizzato nell’ambito dell’analisi classica dei dati di bilancio. In particolare, con un rapporto prezzo/utili di 22.2 volte il risultato, la società opera a livelli di multipli relativamente elevati. Basti pensare che la media del settore bancario per il PE è di 7,7.

Questo scenario di prudenza è confermato anche dagli analisti. Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti hanno un giudizio medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa.

La tenuta dei supporti potrebbe avere innescato un interessante movimento rialzista sul titolo Finecobank: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 25 marzo a quota 13,84 euro, in ribasso dell’1,49% rispetto alla seduta del giorno precedente.

Time frame settimanale