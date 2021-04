Da tempo la Redazione si occupa di piccoli trucchi e consigli pratici per avere sempre un giardino perfetto. Dalle piante da scegliere al tipo di coltivazione, all’arrendo di angoli green e balconi sempre fioriti.

In questo spazio, invece, il Team di ProiezionidiBorsa vuole informare i suoi Lettori dal pollice verde che esiste una pianta dai particolari poteri.

Stiamo parlando della crassula ovata, nota anche come albero di Giada o albero dei soldi.

Tale vegetale altro non è che una bellissima succulenta sempreverde e con molte foglie che garantisce un effetto sempre rigoglioso e folto.

Attrae il denaro in casa di chi la possiede, ecco la pianta speciale che sta facendo impazzire il mondo

La pianta appartiene alla famiglia delle crassulacee, una ricca famiglia di piante grasse. Esistono diverse varianti di questa specie, di diverse colorazioni e fiori.

Si contano almeno 300 varietà della crassula ovata e tutte hanno una simpatica caratteristica.

Pare che abbia il potere di attrarre i soldi in casa di chi la ospita. Una leggenda che l’ha consacrata pianta portafortuna da tenere sempre in casa nell’eventualità che possa esercitare realmente questo potere ad agevolare la fortuna per i membri della casa.

Dunque, una pianta non solo bella e semplice da curare ma anche dal valore simbolico. Adatta per un regalo di portafortuna.

Per questo motivo, sono molte le persone che la posizionano all’ingresso dell’appartamento.

In bella vista e in segno di prosperità, ricchezza e speranza.

Come coltivarla

L’albero dei soldi è un arbusto di media altezza. Resistente e che non ha bisogno di particolari cure.

Ama il sole ma è sconsigliata l’esposizione diretta per molte ore. Non richiede molta acqua ma ovviamente si consiglia di annaffiarla ogni volta che il terriccio si presenta asciutto al tatto. In caso di mancanza di luce adeguata, generalmente questa pianta sviluppa rami troppo lunghi con poche foglie. In questo caso, si consiglia di cambiare posizione per aiutare l’arbusto a crescere in maniera più omogenea

Inoltre, assorbe l’umidità dell’aria. Ottima, dunque per chi vuole limitare questo problema nell’ambiente di casa. Infine, si riproduce molto velocemente e quindi è adatta per chi vuole ricavarne velocemente più piante.

