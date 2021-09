In Italia sono tantissime le persone che soffrono di colesterolo alto, e gran parte di queste addirittura non ne è consapevole.

Il colesterolo si trova normalmente nel sangue in quantità fisiologiche, ed è fondamentale per il benessere delle cellule. Quando è presente in dosi eccessive, però, diventa realmente pericoloso, perché può costituire uno dei principali fattori di rischio per le malattie del cuore.

Il colesterolo in dosi elevate, infatti, si deposita sulle pareti delle arterie. Questo meccanismo può portare in breve tempo alla formazione di placche che renderanno difficile o impossibile il normale flusso di sangue.

Ecco perché è importante tenere sotto controllo il nostro livello di colesterolo, assumendo anche alcuni ingredienti che possono aiutarci a regolarizzarlo. Ad esempio, abbiamo già visto che il toccasana per chi soffre di colesterolo alto è mangiare queste varietà di pesce che sono oro per il corpo e per lo spirito.

Oggi, invece, parleremo di un altro prodotto, ottimo perché ha tantissimi effetti benefici sull’organismo.

Arterie pulite e colesterolo più basso con questo prodotto che spazza via i grassi cattivi dall’organismo

Stiamo parlando della lecitina di soia. Come riporta Humanitas Research Hospital, questo ingrediente avrebbe la capacità straordinaria di agire sui grassi presenti nel sangue. In questo modo regolerebbe il colesterolo sanguigno. È per questo motivo, infatti, che la lecitina di soia è consigliata a molti pazienti che soffrono di colesterolo alto. Ma non è tutto.

Altre funzioni portentose della lecitina

Un’altra funzione importantissima della lecitina di soia è che riuscirebbe ad intervenire e a prevenire i depositi di grasso che normalmente si posizionano nelle arterie. In questo modo si ridurrebbero i rischi di malattie cardiovascolari. Ecco perché potremo avere le arterie pulite e colesterolo più basso con questo prodotto che spazza via i grassi cattivi dall’organismo.

In ogni caso, bisognerà aspettare nuovi studi definitivi per ottenere la conferma di questi dati. Inoltre precisiamo che le informazioni riportate nell’articolo non sostituiscono le indicazioni del nostro medico curante, che saprà consigliarci nel migliore dei modi.

Ricordiamo inoltre che la soia rientra nei legumi che possono contrastare velocemente diabete e stitichezza.

Attenzione alle controindicazioni

Il consumo di lecitina di soia, ad oggi, non ha dato riscontri negativi nei casi in cui è assunta con farmaci. A differenza di questa spezia, che chi assume anticoagulanti o farmaci per la pressione dovrebbe evitare.

In generale la lecitina di soia può dare effetti indesiderati nei soggetti allergici o che ne fanno un uso sbagliato. Stiamo parlando di conseguenze come diarrea, nausea, perdita di appetito e malessere addominale.

Inoltre la lecitina di soia favorirebbe anche il metabolismo corporeo e le funzioni cerebrali.