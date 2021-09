Gli amanti del genere lo conoscono molto bene. Questo autore ha scritto negli anni una lunga lista di romanzi che hanno conquistato tutto il Mondo. Stiamo parlando di Jo Nesbø, scrittore poliedrico che da diversi anni domina il panorama del genere crime.

La sua serie letteraria più famosa è sicuramente quella che ha come protagonista Harry Hole. Detective norvegese un po’ anacronistico, dipendente dall’alcol ma dalle grandi capacità investigative. Un protagonista affascinante trasposto sul grande schermo da Michael Fassbender nel celebre film L’Uomo di Neve basato sull’omonimo romanzo.

Il maestro del crimine scandinavo torna con un nuovo romanzo che appassionerà tutti

Il nuovo romanzo appena uscito in libreria si chiama “Gelosia”. Quest’opera non fa parte della serie su Harry Hole ma ha tutto quello che serve per diventare un best seller. Vendetta, ossessione, triangoli amorosi e storie di uomini brutali. Un thriller poliziesco che non può non tenerci col fiato sospeso fino all’ultima pagina.

La trama di Gelosia

Non può mancare la figura del detective nei suoi romanzi. Questa volta il poliziotto è alle prese con un caso che vede la gelosia come movente. Vediamo due gemelli coinvolti in una storia dalla trama complicata che solo lui potrà sbrogliare. Due passeggeri di un volo per Londra che nascondono qualcosa al di là di una possibile relazione. Una donna che sfrutta la pandemia per avere la sua vendetta. E uno scrittore che si troverà a confrontarsi con i risvolti negativi della fama. Insomma storie diverse ma accomunate da sentimenti brutali che avremo voglia di scoprire.

L’atmosfera di questo romanzo è tipica delle opere di Nesbø, dai risvolti cupi che risucchiano il lettore. Divorare le poco più di 250 pagine non ci sembrerà una missione impossibile. Anzi probabilmente non riusciremo a fare a meno di finire questo libro tutto d’un fiato. E magari improvvisarci detective pagina dopo pagina per scoprire cosa si nasconde dietro ogni storia.

Dunque, ecco che il maestro del crimine scandinavo torna con un nuovo romanzo che appassionerà tutti. Non ci resta che correre in libreria e leggere l’ultima uscita di Jo Nesbø. E se non abbiamo mai letto nulla di questo scrittore perché non cominciare subito?

Se vogliamo seguire le avventure di Harry Hole partiamo comprando il primo libro della serie, “Il Pipistrello”. Non precipitiamoci ad acquistare subito L’Uomo di Neve, quello è solo il settimo libro della serie. Se poi preferiamo un crime tutto nostrano, in libreria è appena uscito “Bolle di Sapone” di Marco Malvaldi.

Approfondimento

