“Prima” o “dopo i pasti”, chissà quante volte abbiamo sentito pronunciare questa raccomandazione da medici e farmacisti. L’effetto positivo di una cura, infatti, dipende anche da fattori terzi come, ad esempio, l’interazione del farmaco assunto con altri farmaci o alimenti.

In particolare gli alimenti possono incidere sull’assorbimento del farmaco e su tanti altri aspetti legati alla sua assunzione e, nei casi più gravi, possono addirittura renderlo inefficace.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché è importante fare attenzione alla propria alimentazione sempre, soprattutto quando si inizia ad assumere un farmaco.

Tra i farmaci più diffusi e utilizzati ci sono i farmaci per la pressione e gli anticoagulanti. Se la funzione dei primi è abbastanza intuibile, i secondi, invece, sono dei farmaci che aiutano a prevenire lo sviluppo di coaguli di sangue nell’organismo.

La coagulazione del sangue può dare origine a una formazione solida, detta trombo, che può determinare la trombosi. Negli ultimi mesi si è parlato molto di trombosi, una malattia che può insorgere anche a causa di questi 3 comportamenti sbagliati che molti di noi spesso assumono.

Tornando all’alimentazione, tra gli alimenti a cui si dovrebbe fare attenzione ci sono anche le uova, soprattutto se si assumono questi farmaci.

Per quanto riguarda invece gli anticoagulanti e i farmaci per la pressione, esistono alcune avvertenze legate a questa spezia molto apprezzata nella nostra cucina.

Chi assume farmaci per la pressione o anticoagulanti dovrebbe fare attenzione a questa spezia

Stiamo parlando dello zafferano, la spezia che rende giallo il famoso risotto alla milanese. Come riporta Humanitas Research Hospital, lo zafferano potrebbe interferire con l’assunzione di anticoagulanti e farmaci per la pressione quando utilizzato in dosi importanti. Succede, ad esempio, nel caso di alcuni integratori. Ecco perché chi assume farmaci per la pressione o anticoagulanti dovrebbe fare attenzione a questa spezia. Ciononostante bisogna riconoscere quanto lo zafferano sia ricchissimo di proprietà benefiche.

Ricco di vitamine e minerali

Lo zafferano è ricco di sali minerali importanti per l’organismo e anche di vitamine, soprattutto A, C e B6. Forse non tutti lo sanno, ma la vitamina B6 è importantissima nel nostro corpo, poiché ha il compito di costituire una difesa immunitaria per proteggerci dalle malattie. Possiamo trovare questa vitamina importantissima soprattutto in questi alimenti molto salutari e utili all’organismo.

Lo zafferano farebbe bene anche alla digestione

In alcuni casi lo zafferano è utilizzato anche come antidepressivo, antiossidante e anche come digestivo. In più questa spezia sarebbe in grado di apportare fibre utili per il benessere dell’intestino.