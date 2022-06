Numerose assunzioni per diplomati e candidati con licenza media per questa catena italiana leader nel settore

Ricerche in corso anche per candidati alle prime esperienze per una nota catena italiana, attiva nella vendita di prodotti elettronici. Visto l’urgente potenziamento dell’organico aziendale proclamato dall’azienda, le opportunità lavorative sono numerose e varie. Le sedi finali sono sparse in tutta Italia e gli annunci aperti tanto a candidati con licenza media o diploma che con laurea.

Nessun limite per chi possiede diploma o terza media

Le offerte di lavoro che andremo a presentare di seguito provengono da Unieuro, catena leader per numero di negozi e volume d’affari in Italia. Sono previste numerose assunzioni per diplomati e non solo. Data la corposa lista di carriere disponibili, riporteremo di seguito solo alcuni esempi, cercando di mostrare al lettore nel dettaglio buona parte dei profili disponibili.

A candidati senza esperienza pregressa rivolge l’opportunità dal titolo “Tirocinio aiuto commesso”. In questo ruolo, le risorse selezionate si occuperanno dell’accoglienza della clientela, del supporto nelle fasi di vendita ed assistenza e dell’allestimento di ripiani e vetrine. È indispensabile per questo profilo il possesso di precise caratteristiche, quali l’orientamento al cliente, capacità organizzative e di problem solving, determinazione e tanta energia. Il tirocinio avrà una durata dai 3 ai 6 mesi ed è previsto un rimborso delle spese mensili. Alcuni dei punti vendita indicati come sede lavorativa finale sono Feltre, Bologna, Faenza, Mestre, Novara, Genova, Oderzo e Perugia. Il candidato potrà selezionare la sua preferenza in fase di candidatura.

Unieuro ricerca anche per il ruolo di magazziniere. Il candidato ideale ha la passione per il mondo dell’elettronica e degli elettrodomestici ed è in grado di comunicarla. Ha già svolto in precedenza attività di carico, scarico e gestione amministrativa della merce e delle scorte di magazzino. È prevista assunzione con contratto a tempo determinato ed è richiesta la disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi e nel fine settimana. Altri requisiti richiesti sono l’orientamento al cliente, capacità di problem solving, energia e determinazione.

Numerose assunzioni per diplomati e candidati con licenza media per questa catena italiana leader nel settore

Restano attivi, insieme a quelli riportati sopra, alcuni profili pubblicati nei mesi scorsi. Per accedere alla lista completa degli annunci di lavoro in Unieuro è possibile consultare la piattaforma dedicata. Nella pagina riservata alla singola opportunità, troveremo il form per inviare la candidatura. Insieme a ciò dovrà pervenire il curriculum vitae dell’interessato, da allegare nell’apposita sezione del form.

