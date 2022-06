Il mese di giugno parte senza troppi colpi di scena. Lo dicono gli astri che sembrerebbero attendere qualche transizione significativa. Mercurio e Saturno stazionano ancora nelle posizioni del mese scorso. Secondo l’oroscopo, i momenti più entusiasmanti dell’anno partiranno da metà giugno e coinvolgeranno quasi tutti i segni zodiacali, nei mesi successivi. Dopo due anni bloccati dalla pandemia, la bella stagione che avanza, dunque, sembra promettere attimi di assoluta leggerezza e soddisfazione un po’ per tutti. Attenzione, però, perché chi cerca la fortuna in amore dovrà ricordarsi che ci sono alcuni segni zodiacali che saranno sempre opposti e non si capiranno mai.

Ovviamente, ricordiamo, che l’oroscopo è l’interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. Dunque, non parliamo di una scienza esatta e di sicuro, interpretare le stelle è un’arte e non sempre si ci riesce. Tuttavia, per molti esperti del settore, il mese di giugno, iniziato in sordina, porterà grandi sorprese per alcuni segni. Proprio in queste ore, infatti, saranno baciati da una fortuna inaspettata.

Arrivano giorni d’oro per questi 3 segni zodiacali che aiutati dalla Luna crescente d’inizio giugno saranno travolti da soldi e fortuna

Stando alle previsioni, la Luna crescente di questi giorni, dalle 18:38 di ieri, sta favorendo il segno del Leone, almeno fino al 6 giugno. Data in cui sarà la Vergine a godere della benevolenza degli astri.

In queste ore, dunque, i nati sotto il segno della Leone sono i protagonisti assoluti della settimana. Si prevedono emozioni positive e successi in campo sentimentale. Sul lavoro, qualche piccola disputa si trasformerà, poi, in una grande opportunità di crescita personale ed economica. Dunque, soprattutto nei prossimi giorni, i leoncini e le leoncine dovranno tenere a bada il nervosismo e sfruttare a proprio favore qualche attimo di tensione. Saranno buone giornate per sbloccare situazioni sospese e vederne, poi, i risultati arrivare pian piano.

La Luna arriva e Giove va via

Dal 6 e fino all’8 giugno, invece, la Luna regalerà ai nati sotto il segno della Vergine delle forti emozioni. Finalmente, Giove sembra allontanare la sua influenza negativa. A far risplendere i sentimenti ci penserà una bella e sorridente Venere, pronta per favorire amore e bellezza. Ottimi giorni anche per gli affari grazie all’aspetto più sicuro e seducente regalato proprio da Venere.

Infine, dal pomeriggio dell’8 giugno e fino al 10 giugno, la Luna farà il suo ingresso nel segno della Bilancia. Dopo un periodo piuttosto sottotono, è il momento di godersi una maggiore tranquillità. Per far questo, però, bisognerà liberare la mente e aprire il cuore per far entrare la “luce” della Luna. Influenzati da quest’ultima, infatti, i Bilancia saranno travolti da un netto recupero sia a livello sentimentale che lavorativo. Ci sarà una maggiore predisposizione ad accettare delle sfide lavorative importanti. Occasioni che porteranno successi nella carriera, ma anche da un punto di vista economico si vedranno degli ottimi risultati.

Dunque, arrivano giorni d’oro per questi 3 segni zodiacali che non dovranno fare altro che essere pronti ad afferrare la fortuna.

