Il sugo di pomodoro è la più classica delle preparazioni. Tramandata da generazioni, questa deliziosa salsa trasforma anche il più semplice piatto di pasta in una vera bontà. Facile da preparare, il sugo di pomodoro si sposa perfettamente anche con la carne, il pesce, i legumi, le verdure e addirittura gli insaccati. Basta uno spicchio d’aglio, un filo d’olio e un pizzico di sale per insaporire la tradizionale passata. Il pomodoro ha soltanto un piccolo difetto: è leggermente acido. Per ridurre l’acidità di questo alimento amatissimo esistono diversi stratagemmi. Alcuni trucchetti della nonna sono formidabili per addolcire il pomodoro in pochi secondi.

Oltre al gusto inconfondibile, il sugo pomodoro è apprezzato moltissimo anche perché è veloce da preparare. Per evitare, però, di servire sempre la solita pasta al sugo, possiamo sfruttare qualche piccolo consiglio della nonna.

Dunque, ecco 3 idee geniali per insaporire il classico sugo di pomodoro e servire piatti sfiziosi e leggeri, perfetti per pranzi e cene veloci

Diamo retta alle nonne perché con la loro saggezza ci aiutano a risolvere moltissime problematiche quotidiane. Cosa preparare per pranzo, ad esempio. Partendo da un classico sugo possiamo realizzare dei piatti super golosi e mai scontati.

Mai provato il sugo al pomodoro con il pesto di basilico? La preparazione è semplicissima. Chi non ha il pesto a disposizione non dovrà fare altro che frullare delle foglie di basilico con dell’olio vergine d’oliva, un pizzico di sale e mezzo spicchio d’aglio. Una volta cotta la pasta, bisognerà aggiungere 3-4 cucchiai di salsa di pomodoro e 2-3 cucchiai di pesto. Mescolare e decorare con delle scaglie di grana. Spaghetti e pasta corta si sposano benissimo a questo sugo goloso.

Altro piccolo trucchetto per insaporire il classico sugo di pomodoro è quello di aggiungere delle verdure che abbiamo in casa. Ad esempio, melanzane e zucchine che sono anche alimenti di stagione. Si consiglia di tagliare zucchine e melanzane a fette (non troppo sottili) e grigliarle. In realtà, potrebbero essere anche fritte, ma per un risultato più leggero e più consono al caldo estivo meglio optare per una cottura meno pesante. Una volta pronte le verdure, in un tegame far rosolare con un filo d’olio il soffritto con cipolla, sedano e carota, mezzo spicchio d’aglio tritato. Poi, aggiungere le verdure grigliate e magari anche un po’ di sedano crudo. Unire la passata e aggiungere un pizzico di sale e pepe. In questo modo si potrà condire la pasta con un tocco da veri chef.

Ultima ricetta

L’ultima ricetta che proponiamo stasera è quella con il pomodoro senza cottura. Ideale quando abbiamo dei pomodori grandi e freschi in casa. Sminuzzarli in un mixer (senza tritarli troppo). Poi, aggiungere un filo d’olio, un pizzico di sale e delle foglioline di basilico. Sarà questo il condimento sfizioso per il nostro piatto di pasta freddo. Ecco, dunque, 3 idee geniali per insaporire il classico sugo di pomodoro da provare assolutamente.

