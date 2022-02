Un’intensa settimana della moda chiude oggi i battenti. Dopo i problemi legati alla pandemia, si sta tornando piano piano alla normalità. Sfilate e passerelle sono tornate protagoniste e si è cercato di concentrarsi su quello che questa settimana rappresenta per coloro che lavorano in questo importantissimo settore. Una vetrina per scoprire quale saranno le nuove tendenze in fatto di abiti per l’autunno/inverno 2023. Non solo, però, perché se è vero che i capi d’abbigliamento anticipano ciò che ci aspetterà nella prossima stagione invernale, alcuni particolari potremmo già ritrovarli nella prossima primavera.

Stiamo parlando del colore delle unghie e degli smalti. Abbiamo già visto come il nero sarà il colore guida nel 2022. Come sempre più spesso accade, però, l’attenzione dei non addetti ai lavori si sta riversando sempre di più sulle unghie. Un vestito alla moda, infatti, non è sempre alla portata delle tasche di tutti. Più semplice, se vogliamo, imitare la nail art, anche se i grandi appassionati di questa arte non saranno propriamente d’accordo.

Arrivano direttamente dalla settimana della moda le tendenze per delle unghie da urlo per la prossima primavera con un intramontabile smalto

Cosa ha detto la settimana della moda a proposito di questo argomento? Che c’è un evergreen che continua a incantare, nonostante abbia più di 25 anni. Stiamo parlando del Rouge Noir di Chanel, che continua a rimanere in auge, nonostante abbia visto la luce la prima volta nel 1995. Uno smalto nero, con tinte di rosso, che ha fatto epoca negli anni Novanta, ma che ancora oggi resiste. Anzi, proprio quando il nero è stato eletto colore tendenza per il 2022, si è riappropriato della sua antica leadership. Affascinante sulle unghie delle giovani modelle, ma ancora strepitoso su quelle di chi era giovane ai tempi della sua comparsa sul mercato nel ’95.

Nonostante si siano ammirate colorazioni diverse, anche più fresche, se vogliamo, il Rouge Noir ha sorpreso anche in questa Milano Fashion Week 2022. Al suo fianco, il viola e la nuance nude, che hanno attirato molto l’attenzione. Così come le unghie in 3 D, un’altra delle mode degli ultimi anni. Principalmente motivi floreali a comparire su smalti color carne. Per quel che riguarda la forma, invece, a Milano ha trionfato quella a mandorla, con il verde che è stato un altro colore ad andare per la maggiore. Sia nelle sfumature più chiare che in quelle più scure.

Quindi, anche per le unghie, arrivano direttamente dalla settimana della moda le tendenze che vedremo in primavera, ma non solo. Seppure l’estate sia lontana, le tante donne appassionate hanno già preso nota, per sfoggiare colori e forme diverse per ogni occasione. Perché è vero che non ci si inventa artisti della nail art in poco tempo. Tuttavia, è anche vero che è il modo più semplice per darsi un tocco in più senza spendere tantissimo.