Gratinare i finocchi è sicuramente uno dei modi migliori per mascherarne il sapore di anice, per alcuni sgradevole. Abbiamo visto come farlo usando pangrattato, pecorino o parmigiano e pepe, ad esempio.

Con le olive nere denocciolate, i pomodorini e una cipolla di Tropea, però, è possibile renderli ancora più buoni e sostanziosi.

La ricetta è nota come finocchi gratinati alla mediterranea, siccome gli ingredienti che useremo sono tutti quanti tipici della zona del Mediterraneo.

Come contorno, ecco questi finocchi gratinati ancora più saporiti del solito. Una ricetta da appuntare, considerando che questi ortaggi saranno sulle nostre tavole anche durante i prossimi mesi.

Ingredienti per 4 persone

2 finocchi grandi;

1 cipolla di Tropea;

pomodorini;

olive nere denocciolate;

pangrattato;

parmigiano;

basilico;

sale;

pepe;

olio extravergine di oliva.

Come contorno, ecco questi finocchi gratinati ancora più saporiti del solito grazie a questi ingredienti tipici della nostra cucina

Prima di cominciare a preparare questo contorno, si consiglia di preriscaldare il forno a 180°C in modalità ventilata. Lavare i pomodorini, pulirli e tagliarli a metà. Spellare la cipolla e tagliarla a spicchi. Lavare anche i finocchi, pulirli e tagliarli a piccole fette. Meglio non buttarne gli scarti, che possono essere riutilizzati in diversi modi.

Prendere una teglia da forno e foderarla con l’apposita carta. Disporvi le fette di finocchio, i pomodorini e la cipolla, dunque insaporirli con l’olio e spolverarli usando un po’ di sale e pepe macinato. Infine, cospargerli anche di pangrattato e parmigiano. Non resta che aggiungere le olive e infornare il tutto per circa 20-25 minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, i finocchi gratinati alla mediterranea saranno finalmente pronti. Servirli quando sono ancora caldi o al massimo tiepidi. Buon appetito!

Lettura consigliata

Invece di ripassarla in padella oppure farla al forno, ecco come usare la cicoria per preparare delle polpette da servire come secondo piatto o per cena