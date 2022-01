In tempi di saldi e nuovi acquisti, molte persone consultano riviste e siti per tenersi aggiornati sulle mode del momento. In particolare, sulle tendenze per l’anno appena iniziato. Immaginiamo sia un comportamento più da donna, ma, negli ultimi anni, anche gli uomini lo stanno mettendo in atto. Abbiamo già visto quello che sarà il riferimento per quel che riguarda le unghie. Non il rosso né il rosa, è questo il colore dello smalto che spopolerà nel 2022 per unghie all’insegna del glamour anche per le over 50, parlando del nero.

Oggi, invece, andremo a vedere quale saranno le fantasie più in voga nell’anno iniziato da pochi giorni. Per una donna più sbarazzina, più eccentrica, ma anche per lasciarsi andare, qualche volta, a una spruzzata di novità. In fondo, il colore delle unghie può variare anche in base ai propri umori. Si può cambiarlo più volte nel corso di una stagione, ci si può sbizzarrire, come ritornare poi sul classico.

Nero sarà il colore top dello smalto delle unghie nel 2022, ma non sarà il solo perché faranno tendenza anche queste fantasie

Il maculato tartarugato sarà una delle tendenze principali. Lo si può abbinare, per chi li avesse già, al colore delle bacchette degli occhiali. Stando sul classico beige o marrone chiaro, oppure optare per un fondo arancio o rosso, con macchie di nero o blu. Oppure scegliere un fondo bianco con macchie di nero, come l’attrice e supermodella americana Kendall Jenner. Ha 211 milioni di follower su Instagram e in molte prenderanno esempio dai suoi gusti per essere di tendenza. Certo, bisogna anche trovare il giusto maestro della nail art per avere lo stesso risultato, o quasi.

Meno fantasiosa, ma sempre particolare, può essere la french manicure. Una tecnica di origine statunitense che si basa sulla colorazione originale del cosiddetto sorriso sulle unghie, ovvero la parte terminale delle stesse. Si può fare dipingendo di bianco quel tratto, come base di fondo, per poi arricchirlo con fantasie a scelta. Non solo, però, esiste anche la french manicure reverse, dove, al posto della parte terminale, si può scegliere di fare il sorriso nella parte iniziale dell’unghia. Quella, per intenderci, più vicino alla pelle.

Unghie in 3 D

Se vogliamo poi qualcosa di ancor più particolare, sempre a patto di trovare chi sia capace di farlo, ecco le unghie in 3 D. Anche in questo caso, ci si può davvero sbizzarrire. Si può applicare questa tecnica su una sola unghia, oppure a dita alternate, oppure si possono scegliere applicazioni diverse per ogni dito. Potrebbe essere la moda del futuro, ma, per il momento, sarebbe solo una scelta più bizzarra del solito, non ancora molto in voga in Italia.

Infine, uno dei modelli che andrà per la maggiore sarà quello delle ondulazioni. Su un fondo a tinta unita, si disegneranno delle curve sinuose, bicolore o tricolore, che daranno un quid in più alle unghie. Anche in questo caso, si potrà decidere di seguire sempre la stessa linea su ogni dito o variarla, dando angoli e curve differenti.

