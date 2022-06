L’estate è una stagione che tutti amano. Si avvicinano le tanto attese vacanze, ci si rilassa al mare, si incontrano gli amici per un aperitivo all’aperto. Le temperature favorevoli ci invogliano ad indossare capi di abbigliamento leggeri e sbarazzini. Ci siamo lasciati alle spalle i colori scuri dell’inverno e siamo pronti ad indossare quelli fluo e sgargianti dell’estate. Essere al passo con i tempi e seguire le nuove tendenze ci permette di vestire sempre alla moda. Ad esempio, sappiamo che per l’estate 2022 spopoleranno alcuni modelli di scarpe con il tacco che slanciano le gambe.

Arrivano dagli anni 2000 questi accessori che valorizzano le forme del corpo, perfetti da indossare con infradito, sneakers o sandali gioiello

La moda non lancia solo nuove tendenze, ma è anche ciclica. Questo vuol dire che ripesca capi di abbigliamento o accessori del passato e li riporta sulla cresta dell’onda. Pensiamo alle gonne a ruota degli anni ’50, ancora molto di moda. Ma anche ai pantaloni a vita bassa, che negli ultimi anni sono tornati in auge. Non solo capi di abbigliamento, ma anche gli accessori sono molto apprezzati e ricercati. Collane, bracciali, cavigliere, fermagli per capelli. Sono tutti oggetti che devono valorizzare e completare il nostro outfit.

Ad esempio, arrivano dagli anni 2000 questi accessori che avrebbero la capacità di valorizzare i punti di forza e le bellezze del corpo. Ecco che si prevede proprio un’estate all’insegna delle body chain. Parliamo di un accessorio a metà tra una cintura e un gioiello. Si tratta di catenine che partono dal collo e avvolgono il corpo fino al punto vita. Oppure sono collane, più o meno vistose, da portare sulla pancia scoperta

Come indossare questo accessorio

Questi gioielli per il corpo sono accessori molto in voga tra le star e le giovani influencer. Possiamo trovarli di diverse forme, dimensioni, materiali e prezzi. La loro prima apparizione è avvenuta nei primi anni 2000, come dicevamo, ma oggi sono tornati sulla cresta dell’onda. Sono molto versatili e stanno bene con qualunque outfit, dal più sbarazzino al più elegante. Sono perfetti se indossati al mare con un semplice bikini, ma anche con un pantaloncino, un crop top e delle sneakers. Si trasformano in accessori di gran classe se abbinati ad un completo classico sartoriale e un sandalo gioiello molto elegante.

