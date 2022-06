La settimana che ha segnato la fine di maggio e che ci ha portato un nuovo mese, giugno, sta volgendo al termine. Di fronte a noi abbiamo poco meno di trenta giorni ancora tutti da vivere. Questi potrebbero portare alcuni cambiamenti, per esempio nei ritmi o negli impegni lavorati e di svago. Al contrario, due costanti sarebbero il caldo, che potrà andare solo a peggiorare, e la lettura dell’oroscopo, con i suoi premi e colpi bassi.

In particolare, ci avvinciamo al fine settimana e il venerdì solitamente è destinato agli “spoiler” astrologici che lo riguardano. Per il prossimo sabato e la prossima domenica le anticipazioni sarebbero particolarmente interessanti.

Infatti, l’oroscopo, decisamente generoso, avrebbe individuato ben 4 segni fortunati grazie alle rotte seguite da alcuni potentissimi pianeti.

Il cielo di inizio giugno

Questi primi giorni di giugno, weekend incluso, saranno influenzati da alcuni movimenti astrali che hanno come protagonisti tre pianeti di spicco. Il primo è Marte, associato alla forza, all’azione, alla determinazione e all’energia. Questo si congiungerà a Giove, pianeta della prosperità, della libertà, degli ideali, della felicità e dell’ottimismo.

In questo modo, entrambi potranno esaltare le proprie qualità e in particolar modo Giove riuscirà a risplendere potendo rendere più agevole la strada della buona sorte. Infine, a partire dal 3 giugno Mercurio ritornerà in moto diretto. Questo cambiamento potrebbe portare a uno schiarimento delle idee e all’azzeramento di dubbi e incertezze sul proprio futuro.

Questi tre pianeti, però, agirebbero così positivamente solo nei confronti di 4 protagonisti dello zodiaco, rendendo il loro weekend particolarmente memorabile.

Fine settimana da 5 stelle per questi 4 fortunatissimi segni dell’oroscopo protetti da Mercurio e da altri 2 potenti pianeti

Il primo a far parte del quartetto privilegiato sarà il Leone. Questo segno potrà, innanzitutto, contare sull’appoggio di Marte in corrispondenza dell’Ariete, che gli porterà fortuna fino all’inizio dell’estate. Così, protetto da un Giove ottimista e da un Mercurio chiarificatore, potrà iniziare alla grande anche il primo fine settimana di giugno. All’orizzonte si prospetterebbero nuovi, interessanti incontri, non solo in ambito amoroso ma anche in quello degli affari.

A trarre la stessa forza da Marte sarà, poi, l’Ariete. Un’energia così intensa, grazie anche alla vicinanza di Giove, probabilmente non si sperimentava da tempo. Questa potrebbe aprire la strada a nuove esperienze per rinsaldare i rapporti familiari e potrebbe diventare la chiave di svolta per chiudere questioni del passato.

Altri due segni

Sarà un fine settimana da 5 stelle anche per il Sagittario. In particolare, anche senza la complicità di Venere, questo segno potrebbe avere grande fortuna in amore. Per l’oroscopo, sabato e domenica saranno due giorni di passione sfrenata, vissuta tanto dalle coppie quanto dai single.

Infine, a beneficiare della triade Mercurio, Marte e Giove, sarà la Bilancia. In arrivo ci sarebbero due giorni di grande forza, determinanti per segnare quella ripartenza che potrebbe portare a numerosi successi in campo professionale e sentimentale.

