Un bel vestito fa sentire una donna snella, mentre un perfetto make up riesce a valorizzare visi già perfetti o a camuffare piccoli inestetismi. Ma taglio e colore di capelli giusti possono portare una donna a splendere, senza bisogno di trucco e di abiti costosi.

Può bastare anche avere il coraggio di passare dal castano al biondo o viceversa. Questo semplice gesto potrebbe riuscire a farci scoprire una luce diversa circondare il viso, gli occhi risplendere e la carnagione brillare.

E, proprio come il colore, il taglio di capelli può stravolgere il viso di una donna, in meglio o in peggio e risolvere tanti problemi. Esistono tagli che servono a volumizzare un capello sottile e altri che alleggeriscono la chioma.

Ma se è giunto il momento di schiarire chiome già bionde o abbandonare la solita tinta castana, la soluzione potrebbe essere questa.

Colorazioni e sfumature per ogni gusto ed esigenza

La tabella dei biondi è praticamente infinita. Di biondo, infatti, esistono un’infinità di colorazioni da scegliere accuratamente sulla cartella cromatica del proprio parrucchiere. Tra questi il biondo miele, il biondo cenere, quello freddo o quello chiaro e dorato. Riuscire a individuare la tonalità di biondo giusto diventa impegnativo.

Finalmente, però, arriva la tinta bionda adatta anche alle castane, che non avranno problemi a passare a questo meraviglioso colore. Il suo nome è “expensive blonde”, ovvero “biondo costoso”, fratello dell’ormai famosissimo expensive brunette.

Si tratta di un biondo con contrasti morbidi e che non appiattisce la chioma, anzi la valorizza. Si parlerebbe di una tonalità abbastanza calda e che potrebbe andar bene anche per l’estate, dopo questa primavera. Una vera scommessa che sembrerebbe vincente e che sta facendo battere il cuore di donne di tutte le età, anche sopra i 50 anni.

Arriva la tinta bionda adatta anche alle castane per schiarire chiome baciate dal sole e coprire finalmente i capelli bianchi

Certo, a una tinta così importante bisognerà abbinare un taglio altrettanto speciale. Possiamo anche decidere di tingere i capelli del biondo costoso e di accompagnare la frangia perfetta per il proprio viso.

Si tratterebbe di un perfetto mix di tonalità calde e fredde che unirebbe i colori sabbia, miele, beige e caramello. E non dimentichiamo anche una punta di biondo platino.

Questa colorazione andrebbe bene tanto per capelli corti come il mullet, che per chiome lunghe. Il consiglio, però, è sempre di rivolgersi a professionisti del mestiere per un risultato impeccabile.

