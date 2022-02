Per abbattere il colesterolo cattivo e ridurre i livelli di glicemia ci sarebbe un semplice trucco da mettere in pratica in cucina

In cucina, possiamo sicuramente prenderci cura del nostro palato. Infatti, i piatti che cuciniamo spesso sono volti a soddisfare le nostre esigenze culinarie e, ovviamente, a riempirci la pancia. Non tutti sanno, però, che ai fornelli potremmo pensare anche a proteggere la nostra salute. Infatti, ci sono diversi alimenti amici del nostro organismo che sicuramente potrebbero aiutarci a prendercene cura. Basterà conoscere le giuste ricette da preparare e, dopo essersi confrontati con un esperto in modo diretto, mettere in pratica tutti i consigli.

Controllare glicemia e colesterolo può sembrare difficile ma possiamo provarci sistemando alcuni aspetti della nostra alimentazione

In questo caso, il trucco è molto semplice. Dovremmo conoscere delle ricette, che potrebbero aiutarci proprio nel nostro scopo. E oggi vogliamo consigliarne una, riportata sulle pagine della Fondazione Veronesi, che delizierà anche il nostro palato, leggermente rivisitata. Stiamo parlando del cous cous al merluzzo e verdure. Il pesce che stiamo cucinando, infatti, contiene omega 3, fondamentali per il controllo del colesterolo. Per quanto riguarda le verdure, potremmo scegliere di mettere nel piatto il cavolo riccio che, come spiegato in questo nostro precedente articolo, potrebbe avere un ruolo importantissimo. A chiudere, troviamo anche la cipolla rossa, altro alimento fortemente benefico per il nostro organismo. Tornando al nostro piatto, per realizzarlo, ci serviranno:

300 g di cous cous integrale;

200 g di cavolo riccio;

400 g di merluzzo;

1 cipolla;

3 zucchine;

olio extravergine di oliva;

1 cucchiaino di zafferano;

sale;

pepe.

Il cous cous di merluzzo sarà davvero semplicissimo da preparare. Per prima cosa, cuociamo il cous cous integrale, mettendo anche una spruzzata di zafferano nell’acqua per aromatizzare il tutto. Nel mentre, puliamo con attenzione il nostro cavolo riccio, la cipolla e le zucchine e stufiamo il tutto. Facciamolo ovviamente in una padella, ma solo dopo aver versato dell’acqua al suo interno e aggiungiamo un po’ di pepe e di sale. Quando le nostre verdure saranno a metà della loro cottura, sarà il momento per noi di mettere in padella anche il merluzzo, precedentemente tagliato in piccoli quadratini. Concludiamo versando un cucchiaino di olio extravergine di oliva.

Dunque, questa è una ricetta piuttosto utile per abbattere il colesterolo cattivo e ridurre i rischi di far innalzare la glicemia nel sangue. Ovviamente, per quanto questi alimenti abbiano delle proprietà davvero interessanti, ogni caso è a sé. Quindi, prima di metterci all’opera e preparare questo delizioso piatto, parliamone con il nostro medico di fiducia. Quest’ultimo, conoscendo alla perfezione il nostro stato di salute, saprà certamente darci delle risposte sicure e adeguate.