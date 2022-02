Quando si parla di glicemia si intende il quantitativo di glucosio presente nel sangue. Quando si apprende di avere valori non nella norma, è necessario farsi seguire da un medico specializzato e seguire con precisione le indicazioni. Inoltre, con i dovuti test e approfondimenti è possibile monitorare l’andamento dello zucchero nel sangue anche in casa.

Avere una vita sana e regolare aiuta a controllare la glicemia, tra le buone pratiche anche fare un’attività fisica costante e nutrirsi con gli alimenti consigliati per questa patologia.

Bevande e tisane che potrebbero aiutare

Tra i vari alimenti che potrebbero contribuire ad abbassare il carico glicemico troviamo bevande e tisane di vario tipo. Sappiamo che il diabetico non dovrebbe assumere bevande zuccherate ma bere con costanza acqua naturale.

In molti conoscono e applicano anche un rimedio della nonna. Sanno infatti che spremere del succo di limone in un bicchiere di acqua tiepida ogni mattina ha effetti positivi per tutto il nostro corpo e anche per chi soffre di diabete.

Può contribuire al controllo dello zucchero nel sangue anche una spezia con proprietà antiinfiammatorie: la curcuma. L’elemento principale è la curcumina e rende di colore giallastro la caratteristica spezia.

Per preparare una tisana che permetterebbe di abbassare la glicemia avviamo questo procedimento. Mettiamo a bollire l’acqua, aggiungiamo dei fiori secchi di camomilla. Lasciamo che l’acqua diventi giallastra. Aggiungiamo un cucchiaio di curcuma in polvere, poi spegniamo e lasciamo in infusione.

Dopo alcuni minuti filtriamo con un colino a maglie strette e la tisana sarà pronta.

Non solo attività fisica e verdure ma anche queste 3 bevande potrebbero far abbassare la glicemia per le loro proprietà benefiche

Anche un tè a base di salvia ha buone proprietà e potrebbe avere dei benefici effetti. Ecco come procedere alla preparazione, che è molto semplice e richiede pochi passaggi.

Mettiamo l’acqua a bollire e versiamo del tè verde in polvere. Poco dopo aggiungiamo anche qualche foglia di salvia essiccata. Lasciamo bollire insieme per qualche minuto, poi spegniamo e lasciamo riposare. Filtriamo con un colino e beviamo calda, ovviamente senza zucchero.

C’è anche un’altra famosa spezia che ha benefici effetti e contribuirebbe ad abbassare lo zucchero nel sangue. Si tratta della cannella.

Il procedimento per la sua preparazione consiste nel mettere a bollire due bastoncini di cannella in 750 ml di acqua. Portiamo a bollore e spegniamo per far riposare.

È possibile fare una variante a base di tè verde facendo bollire insieme la bevanda cinese con un cucchiaio di cannella in polvere. Da bere più volte al giorno ben calda.

Dunque, non solo attività fisica e verdure ma bere acqua e le tisane adatte durante la giornata.