La donna ben vestita si riconosce subito per l’attenzione che riserva ai particolari. Nessun elemento del look è lasciato al caso, ma anche il minimo particolare serve a completare l’outfit perfetto. Per questo motivo, gli accessori giocano un ruolo importantissimo nell’abbinamento di capi.

Ebbene, arriva finalmente l’accessorio più glam della stagione che donne e ragazze dovrebbero avere subito per vestire straordinariamente alla moda. Si tratta di un concentrato di comodità e brio, che renderà sicuramente più giovanile l’intero outfit.

Come scegliere l’accessorio perfetto

La scelta di borse o gioielli deve richiedere almeno qualche minuto di attenzione durante gli abbinamenti. Il giusto paio di scarpe, per esempio, può realmente fare la differenza. Lo dimostrano pure questi stivali spartani e grintosi che ritornano di moda dopo aver spopolato nel 2020.

Ma il vero tocco chic dell’outfit è quasi sempre la borsa. Tra modelli piccolissimi per la sera, shopping bag per il giorno, modelli sportivi e altri più eleganti, la scelta è davvero vastissima. Allora, come orientarsi senza correre il rischio di sbagliare?

Seguire le tendenze del momento è sicuramente un grandissimo aiuto. Per esempio, morbidissima al tatto e color castagna, ecco la borsa regina dell’autunno da avere inevitabilmente e che sta bene su qualunque outfit autunnale.

La rivoluzione dell’autunno inverno 2021-2022

Ma questo modello che inizia davvero a spopolare per l’inverno farà felicissime particolarmente le donne adulte che non possono rinunciare alla comodità. Chi porta con sé in borsa praticamente mezza casa deve assolutamente puntare sullo zainetto. Questi modelli dell’autunno-inverno 2021 2022 fanno proprio perdere la testa. Ecco di quali si tratta e tutti costano solo tra i 18 e i 40 euro.

Arriva finalmente l’accessorio più glam della stagione che donne e ragazze dovrebbero avere subito

Zalando propone uno zaino del Brand Anna Field color Cognac in similpelle davvero interessante, al costo di 29,99 euro;

Il Brand Parfois presenta, al costo di 39,99 euro, un comodo e graziosissimo zaino color ecrù, con la parte superiore nappata;

Yoox ne ha un modello color vinaccio, dalla punta arrotondata e con piccole borchie al prezzo di 29 euro;

l’ultimo modello della selezione di zaini studiata per le Lettrici è del marchio Shein. Al prezzo di soli 18 euro è possibile portarsi a casa il modello del momento. Si tratta della borsa a zaino, in tutto e per tutto una borsa, ma da portare sulle spalle come se fosse uno zaino. Questa è bicolore e presenta la parte inferiore color panna e la patta color castagna.

