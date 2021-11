La moda è sempre sorprendente e riesce a regalarci dei must have diversi e inaspettati ogni anno. Infatti, quando si ammirano le passerelle che ci mostrano le nuove tendenze di ogni stagione, è impossibile non rimanere affascinati. Ogni volta che guardiamo alle nuove proposte, vediamo sempre delle novità spuntare fuori. E tra queste, possiamo scegliere quelle più adatte a noi, che meglio si addicono al nostro stile e alla nostra personalità. Tutto ciò che dobbiamo fare, quindi, è studiare le nuove tendenze e prendere spunto per un look sempre all’ultimo grido.

Altro che stivali o anfibi, sono proprio queste le scarpe che spopoleranno come non mai il prossimo anno

Per essere certi di mostrare un look che sia sempre all’ultima moda, nel rispetto delle tendenze appena proposte, dobbiamo curare ogni minimo dettaglio. Questo vuol dire che non ci basterà pensare agli abiti da indossare, ma che dovremo porre attenzione a ogni singolo accessorio. Anche il cappotto, per esempio, ha la sua importanza, soprattutto di inverno, dove possiamo farne uno sfoggio continuo. E in questo nostro precedente articolo, ne abbiamo proprio consigliato uno davvero alla moda che sicuramente conquisterà molti di noi. Oppure, in un altro articolo, abbiamo evidenziato la bellezza di questa borsa tornata in auge che darà un tocco glamour a tutto il nostro look. E ora che abbiamo cappotto e borsa, ci rimane una sola cosa da sistemare: le scarpe.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco le scarpe di cui potremo fare sfoggio con fierezza durante la prossima stagione che ci renderanno alla moda e di tendenza

A dominare le passerelle e successivamente i negozi, saranno le scarpe con il tacco flared. Per chi non le conoscesse, non c’è alcun problema. Infatti, sarà facilissimo riconoscerle. Il tacco che le contraddistingue, infatti, è talmente particolare da renderle totalmente uniche. Le scarpe, infatti, si presentano con un tacco affusolato che, verso la fine, tende ad allargarsi, creando un gioco unico e un tocco di classe davvero invidiabile. L’aspetto fantastico di questo stile è che si presenta adatto a ogni esigenza. I tacchi non troppo alti con l’appoggio allargato, infatti, sono piuttosto comodi e sono perfetti per qualsiasi situazione. Dal lavoro in ufficio a una serata fuori, queste scarpe avranno la capacità di rendere il nostro outfit particolare e riconoscibile. Perciò, ora lo sappiamo. Altro che stivali o anfibi, sono proprio queste le scarpe che spopoleranno come non mai il prossimo anno. Cerchiamo dunque il tacco flared e vediamo se può essere adatto al nostro stile. Sicuramente, moltissime persone non ne rimarranno deluse.

Approfondimento

Ecco quali sono le scarpe da scegliere per far sembrare le gambe più magre, senza dover indossare i tacchi