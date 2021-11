Tantissime persone rivolgono la propria mente alle stelle e cercano risposte a ogni domanda nell’astrologia. Questa pratica, infatti, è talmente diffusa e intrigante che di certo può affascinare la maggior parte di noi. Possiamo rivolgerci all’oroscopo per chiarire i dubbi più disparati. Per esempio, potremmo vedere quale taglio di capelli si adatta maggiormente a noi in base al nostro segno. Oppure, quale sia il libro più giusto da leggere (argomento che avevamo in parte già trattato). Infatti, in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato alcune letture adatte a ogni segno zodiacale. Ma la letteratura è così vasta e ampia, che ci sono tantissimi altri libri da consigliare seguendo le stelle. Dunque, ecco una lista che potrebbe interessare molti di noi.

Ecco il libro perfetto che sarà capace di intrigarci e travolgerci in base al nostro segno zodiacale

Iniziamo con i segni di Terra e partiamo proprio dal Toro. Questo segno ama la stabilità, la natura e i sentimenti profondi. Quindi, una lettura perfetta potrebbe essere “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee oppure “La versione di Barney”, scritto da Mordecai Richler. Passando alla Vergine, invece, meticolosa e precisa, non può esserci scelta migliore de “Il codice da Vinci” di Dan Brown. Infine, il Capricorno si troverà totalmente a suo agio tra le pagine di “Nevernight” di Jay Kristoff, un libro che rispecchia alla perfezione il carattere di questo segno.

Vediamo i segni di fuoco e di aria

Passando ai segni di fuoco, troveremo l’Ariete, sempre pronto a lanciarsi in nuove sfide e amante del brivido. E in questo caso, quale migliore scelta di “Guerra e Pace” del geniale Lev Tolstoj? Il Leone, invece, amante della vita mondana e dell’attenzione, adorerà “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen, mentre il Sagittario, istintivo e concreto, si lascerà travolgere da “Libro dell’inquietudine” di Fernando Pessoa. Per i segni d’aria, poi, ci sono ancora altri consigli. I Gemelli, conosciuti per vivere in un Mondo distaccato e fortemente creativi, sicuramente non potranno che apprezzare “Alice nel Paese delle Meraviglie” di Lewis Carroll, mentre la Bilancia, equilibrata e pacata, si troverà benissimo con “Sostiene Pereira” di Antonio Tabucchi. Per concludere, poi, l’Acquario potrà essere incantato da “La Valle delle bambole” di Jacqueline Susann.

Concludiamo con i segni d’acqua

Al termine della nostra lista troviamo i segni d’acqua. Iniziamo con il Cancro: la necessità di amore di questo segno e il suo bisogno di rassicurazioni lo portano inevitabilmente verso “Casa” di Marilynne Robinson. Lo Scorpione, invece, pungente, forte e sicuro di sé, non potrà rimanere indifferente di fronte alle pagine de “Il trono di spade” di George R. R. Martin. Infine, per i Pesci c’è una scelta emotiva che stringerà il loro tenero cuore. Stiamo parlando de “L’eleganza del riccio” di Muriel Barbery. Dunque, ecco il libro perfetto che sarà capace di intrigarci e travolgerci in base al nostro segno zodiacale.

