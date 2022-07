Il mese di luglio ci porta l’estate e il sole. Anche lo zodiaco non sarà da meno, regalando delle settimane splendide. Questo grazie agli astri che si disporranno in cielo, nel modo più favorevole per alcuni segni. Certamente, il Leone avrà la sua parte in questo mese, poiché il Sole sarà nel suo segno a partire dal 22 luglio. Non possiamo dimenticare la presenza di Saturno, che danzerà nel cielo contro alcuni segni.

Luglio avrà alcuni momenti particolarmente favorevoli da vivere. A parte il Sole che entra in Leone, anche la Luna mostrerà la sua presenza benefica.

Il 13 luglio ci sarà Luna piena in Capricorno. Di nuovo tornerà a fine mese, il 28 luglio, come Luna nuova in Leone. Infine, ci sarà anche Giove in Ariete che spingerà su orizzonti nuovi. Una possibilità per chi ha sempre voglia di realizzare nuovi sogni.

Anche se l’influenza benefica del mese si riverserà su diversi segni, alcuni avranno a che fare con Saturno. Infatti, Saturno danzerà retrogrado a luglio con questi segni, muovendosi in cielo come un gambero. Questa influenza negativa si riverserà in particolare sui segni di terra. Saturno andrà a solleticare i segni di terra, cioè il Toro, la Vergine e il Capricorno.

Tutto ciò richiederà un maggiore sforzo per tenere a galla i propri progetti per questo mese. Non bisogna lasciarsi prendere dalla malinconia, se proprio a luglio si incontreranno delle difficoltà, ma è meglio reagire e restare positivi.

Saturno danzerà retrogrado a luglio con questi segni ma amore e pioggia di monete d’oro cadranno su Leone, Ariete e Sagittario

Musica diversa invece si annuncia per i segni di fuoco. Ariete, Leone e Sagittario si vedranno catapultati verso la fortuna. L’Ariete potrà cominciare a respirare dopo un periodo un po’ pesante e che si prolunga agli inizi di luglio. Marte sarà in Ariete e sotto le influenze di Saturno. Allora per il segno ci saranno molte tensioni, da saper gestire. Poco per volta l’aria comincia ad essere più respirabile e luglio si rivelerà un buon mese.

Anche il Leone vede un mese al positivo. I rapporti sentimentali di coppia, che prima erano diventati un po’ tesi, si distendono. Rinasce l’armonia e l’intesa reciproca. Anche gli affari avranno il semaforo verde da parte degli astri, dopo qualche turbamento inaspettato.

Infine anche il Sagittario avrà un mese di luglio tutto positivo riguardo ai sentimenti. L’armonia regna in questo campo e gli astri sono talmente favorevoli, tanto che un miracolo è possibile. Chissà se è il mese in cui trovare l’anima gemella.

Sembra proprio che con il mese di luglio l’estate cominci nel migliore dei modi.

