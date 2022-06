Giove in Ariete riempirà di fortuna e successo questi segni zodiacali che trascorreranno un luglio al top

Anche il mese di giugno sta per volgere al termine. Le stelle saranno benevole anche per il nuovo mese? Staremo a vedere. Tuttavia, una cosa è certa. Ariete e Gemelli saranno baciati dalla dea bendata proprio sul finire di giugno. Scontato per l’Ariete, meno per il Gemelli, ma la dea della fortuna continua a tendere la sua dolce mano.

È un periodo splendido, in effetti, per l’Ariete, che mantiene alta la sua posizione in classifica. Si contende il primo posto con il Pesci, il quale è il segno più fortunato del 2022 grazie alla costante presenza di Giove. Adesso, però, il Pianeta, simbolo della prosperità e della fortuna per eccellenza, si sposta nel segno dell’Ariete.

Ecco perché questa continua sfida per il podio sembra non terminare mai. Ma, come si suole dire, ce n’è per tutti. Un po’ di fortuna per tutto lo zodiaco non guasta, anche se, per il momento, ad averla vinta sembra essere proprio l’Ariete.

Ciò nonostante, il transito di Giove in Ariete influenza positivamente anche altri segni zodiacali. Saranno contenti, soprattutto, i segni d’Aria e di Fuoco. Infatti, la Bilancia, il Gemelli, l’Acquario, il Sagittario e il Leone possono dormire sonni tranquilli, poiché Giove in Ariete riempirà di fortuna e successo questi segni.

Inizio del mese alla grande

Per la settimana che va dal 27 giugno al 3 luglio e, possibilmente, anche oltre, questi 6 segni saranno baciati dalla sorte. In primis, l’Ariete nel quale transiterà Giove e, in secondo luogo, gli altri segni di Fuoco suoi compagni, nonché i segni opposti, quelli d’Aria.

Avevamo anticipato che il Gemelli riceverà delle ottime notizie, in quanto le stelle hanno voluto strizzargli l’occhiolino. Insieme a questo segno troviamo anche la Bilancia e l’Acquario che, ultimamente, non erano proprio al top.

Ma un cambio di rotta sta per arrivare, per portare tanta felicità e successo. La Bilancia potrà rivalersi a livello professionale, mentre l’Acquario potrà sistemare delle situazioni irrisolte a livello sentimentale, così come incontrare l’anima gemella.

Giove in Ariete riempirà di fortuna e successo questi segni zodiacali che trascorreranno un luglio al top

Per quanto riguarda i due segni di Fuoco, Sagittario e Leone, gli astri prevedono una presa di nuove consapevolezze. Il Sagittario potrà ottimizzare i suoi guadagni, cercando delle nuove strategie per migliorarsi sul lavoro e per investire.

Anche il Leone riceverà degli ottimi risultati attraverso un cambiamento nel modo di prendere delle decisioni. Questo potrebbe portare al successo, in termini economici. Infatti, potrebbero piovere soldi dal cielo, se il Leone farà le scelte giuste e si saprà giocare le sue carte.

Lettura consigliata

Capricorno e Scorpione dovrebbero stare alla larga da questo segno zodiacale altrimenti si prevedono guai in vista