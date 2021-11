L’applicazione del deodorante fa parte della nostra routine di igiene quotidiana. Utilizziamo il deodorante sulle ascelle per tenere lontano l’odore del corpo e per sentire un senso di freschezza che contribuisce al nostro comfort. Sebbene mettere il deodorante sia una pratica comune, ci sono alcuni errori che puntualmente commettiamo che possono ridurre la capacità del deodorante di svolgere il proprio lavoro.

Differenza tra deodorante e antitraspirante

I deodoranti sono prodotti che neutralizzano l’odore, grazie all’impiego di ingredienti che uccidono alcuni dei batteri che contribuiscono allo sviluppo dell’odore corporeo, o semplicemente lo mascherano. I deodoranti riducono gli odori, non la quantità di sudore rilasciata dal corpo, e non manterranno le ascelle asciutte. A questo scopo servono maggiormente gli antitraspiranti, che contengono sali di alluminio, a volte mescolati con sale di zirconio, che si legano a una proteina nei dotti delle ghiandole sudoripare. Questo crea un tappo del condotto del sudore che riduce temporaneamente la produzione di sudore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chiarita questa differenza, la questione riguarda entrambe le soluzioni. Vediamo meglio.

Ecco perché potremmo aver sempre sbagliato a usare il deodorante la mattina dopo la doccia

La maggior parte delle persone applica il deodorante sulla pelle la mattina, dopo la doccia, prima di vestirsi o addirittura dopo. Contrariamente a quanto si crede, però, dovremmo applicare il deodorante la sera, prima di andare a letto. I deodoranti, e gli antitraspiranti, infatti, sono più efficaci sulla pelle quando le ghiandole sudoripare sono meno attive e l’umidità è al minimo. Questo accade la sera e mentre dormiamo. Quindi, poiché il deodorante andrebbe sempre applicato sulla pelle pulita e asciutta, sarebbe meglio fare la doccia la sera, tamponare la pelle con un asciugamano e poi applicare il deodorante. Se desideriamo comunque il fresco profumo del deodorante prima di lasciare casa al mattino, va bene applicarlo di nuovo. Tuttavia, questo è soltanto per il nostro livello di comfort e per abitudine. Non ha altra efficacia.

Inoltre, ci sono prodotti che non sarebbe necessario applicare sulla pelle ogni giorno. Alcuni deodoranti e antitraspiranti sono fatti per durare 48 ore, il che significa che l’applicazione quotidiana non è necessaria.

Altri errori comuni

Prestiamo attenzione a quando usiamo il deodorante o l’antitraspirante subito dopo la rasatura. Soprattutto con prodotti con un contenuto alcolico più elevato, questi possono causare bruciore e irritazione.

Ricordiamoci piuttosto al mattino di idratare la parte di pelle interessata, applicando creme idratanti oppure l’olio di cocco, incredibilmente lenitivo.

Infine, proviamo a considerare di utilizzare formule naturali. Prima di dare per scontano che non funzionino, dovremmo provare. Ci sono infatti rimedi naturali per non sudare sotto le ascelle ed evitare così imbarazzanti aloni. I deodoranti naturali potrebbero essere la giusta opzione per le persone con una sudorazione leggera o per coloro che sperano di camuffare e/o prevenire l’odore mite.

Quindi ecco perché potremmo aver sempre sbagliato a usare il deodorante la mattina dopo la doccia.