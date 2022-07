Dopo avere abdicato per qualche giorno, il re Ariete torna a far parlare di sé. Qualche Lettore potrebbe lasciarsi scappare una tipica e simpatica espressione romanesca: “stavo in pena”. Perché in effetti, questo 2022, almeno dal punto di vista delle stelle sembra essere uno degli anni migliori per i nati tra marzo e aprile. Ci avviamo alla fine di luglio, nella speranza che almeno il meteo cominci a darci tregua e con l’obiettivo di capire cosa riserva l’oroscopo nelle prossime giornate. Magari ci stiamo anche godendo le ferie in qualche posto imperdibile del nostro mare. Detto, quindi dell’Ariete, carico di energia e pronto a fare soldi, andiamo alla scoperta degli altri due segni protagonisti.

Grande positività e tantissime opportunità

Se gli antichi latini dicevano che ognuno di noi è artefice del proprio destino, ecco che l’Acquario rappresenta proprio questo proverbio. Dopo qualche settimana di alti e bassi, si prospettano delle giornate decisamente particolari. È in arrivo un grosso cambiamento, che le stelle avevano pronosticato già alla fine dell’anno scorso. Potrebbe finalmente essere giunto quel momento di dare un calcio al passato e tuffarsi nel futuro. L’Acquario, in questo momento, è assolutamente solare e positivo. Non si sente più il Calimero o il brutto anatroccolo, ma è pieno di energia. Questa sua voglia di vivere alla grande, trasmettendo positività a chi sta attorno, potrebbe essere la chiave di volta del futuro. Proprio a cavallo tra il mese di luglio e quello di agosto potrebbe arrivare il cambio professionale della vita. Non solo a livello di gratificazione psicologica, ma con stipendi e introiti davvero molto interessanti.

Ariete felice e pieno di soldi ma chi nuoterà nell’oro saranno questi altri 2

Ariete, Aquario, ma anche la Vergine sul podio dei segni più fortunati del momento. Situazione abbastanza simile a quella dell’Acquario, con tanta energia e molta positività. A livello amoroso, Venere prende in mano la situazione per condurre i nati sotto questo segno verso lidi pieni d’amore. Notevoli anche le amicizie, che circonderanno tutte le Vergini, in maniera assolutamente sincera.

Lavoro e vacanze

Molto buona la situazione lavorativa, anche per chi è momentaneamente in vacanza. Le stelle sembrerebbero guidare chi deve comandare e deve riflettere anche nel momento della pausa estiva. Al ritorno dalle meritate ferie, ecco spuntare probabilmente un’opportunità davvero unica. Ariete felice e pieno di soldi, ma non da solo, in queste giornate davvero piene di gloria anche per l’Acquario e la Vergine.

Lettura consigliata

Lo ricorda anche l’oroscopo dei Pellerossa che l’estate sarà l’anno magico di questo fortunatissimo segno rappresentato dalla nobiltà del falco rosso e dal profumo del ciclamino