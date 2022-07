Se finalmente è arrivato anche per noi il momento delle tanto desiderate vacanze non ci resta che dare il via alla preparazione delle valigie. Dopo aver deciso gli outfit per la sera, per il mare e per il tempo libero non resta che piegare il tutto per bene e riporlo in valigia. Tuttavia, chissà quante volte sarà capitato di ritrovare l’abito o la camicia preferita completamente stropicciati, nonostante tutte le accortezze adottate. Se siamo fortunati, l’hotel che ci ospita potrebbe fornirci di un ferro da stiro o del servizio di lavanderia e rimediare così al piccolo problema insorto.

Ma se non ci va di fruire di questi servizi perché il nostro abito non sarebbe comunque pronto nell’immediato, quale potrebbe essere la soluzione migliore? Talvolta la soluzione è molto più semplice di quanto immaginiamo, soprattutto se pensiamo ai classici rimedi della nonna. Chissà infatti quante volte grazie proprio ai consigli delle nostre mamme o nonne siamo riusciti a porre rimedio a situazioni che pensavamo irrimediabili. Come ad esempio eliminare il cattivo odore di sudore o di fritto dagli abiti scuri o dai capi sintetici senza lavarli.

Come stirare con le mani senza ferro e asse da stiro anche in viaggio

Pertanto se ci ritroviamo in vacanza o fuori per lavoro e il capo da indossare ha delle orrende pieghe, si potrà optare per diverse soluzioni. Innanzitutto si potrà approfittare di una bella doccia rilassante per far distendere le pieghe del nostro capo sgualcito. In particolare, dopo aver chiuso porta e finestre del bagno, appendiamo gli abiti il più vicino alla fonte di vapore, evitando però che si bagnino. A questo punto non resta che metterci sotto la doccia calda, rilassarsi e approfittare che il vapore acqueo agisca sulle pieghe dell’abito. Dopo circa 15/20 minuti le pieghe saranno scomparse o almeno ridotte.

Se invece ad essere stropicciati sono il colletto e i polsini di una camicia, si potrebbe utilizzare la piastra per capelli. In questo caso sarà bene assicurarsi che non vi siano residui di prodotti per capelli che possano macchiare il capo. Assicurarsi anche di non premere troppo per non rischiare di bruciare il tessuto. In alternativa potremmo utilizzare le nostre mani, ponendo il capo su una superficie rigida e appiattendolo il più possibile. Poi lo pieghiamo per bene e lo poniamo sotto al materasso o ad un peso, per qualche ora o tutta la notte.

Al nostro risveglio il capo sarà senza una grinza. Infine, in mancanza di tempo, si potrà spruzzare un po’ d’acqua dove sono le pieghe. Poi teniamo il capo ben teso con le mani e asciughiamo col phon. Ecco pertanto come stirare con le mani senza asse e ferro da stiro non solo in viaggio ma anche quando proprio non vogliamo accenderlo. Questi rimedi sono perfetti soprattutto nelle giornate roventi e quando si intende risparmiare sulla bolletta.

