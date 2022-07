Tra i ricordi più belli che manteniamo dei nostri nonni, sicuramente ci sono anche i vasetti sottovuoto. Quando andavamo a trovare la nonna e ci apriva un vasetto di marmellata fatta in casa per fare colazione o merenda. O, addirittura quando a fine giornata, ci riempiva una busta di marmellate, succhi di frutta e sughi al pomodoro fatti in casa. Tutti rigorosamente inseriti nei barattoli di vetro, con i mitici tappi dorati, che spesso facevamo fatica ad aprire. Fortunati coloro che ancora oggi riescono ad approfittare di queste prelibatezze, che da sempre sarebbero sinonimo di bontà e genuinità. Le nostre nonne erano campionesse nell’arte di imbottigliare e mettere sottovuoto bevande e alimenti. Ma anche di quelle ricette senza tempo che ancora oggi ci deliziano. Oggi, purtroppo grazie anche alla globalizzazione, acquistiamo quasi tutto pronto. Ma, se siamo ancora tra coloro che credono nel servizio del sottovuoto, allora questo articolo potrebbe essere utile.

Come sterilizzare i barattoli velocemente capendo se non c’è il sottovuoto

Il passaggio tradizionale per igienizzare e sterilizzare velocemente tappi e barattoli del sottovuoto è quello di portarli a ebollizione. Qualcuno suggerisce di riempire la pentola con acqua già calda, per velocizzare quella mezz’oretta in cui dovremmo lasciar bollire tappi e barattoli. Quindi, apriamo e stendiamo uno strofinaccio e lasciamo asciugare all’aria. Come ricorda proprio la procedura delle nostre nonne, è fondamentale che i barattoli siano completamente immersi nell’acqua. Nel caso in cui all’inizio dell’operazione non ci sia questa situazione, aggiungiamo dell’acqua. Tecnicamente, dal momento dell’inizio dell’ebollizione, il tempo perfetto di igienizzazione e sterilizzazione dovrebbe raggiungere la mezz’ora.

Il modo più veloce per sterilizzarli

Potremmo accorgerci che non si è creato il sottovuoto perfetto nel momento in cui apriamo il barattolo. Un coperchio che non offre resistenza e che quindi non ci fa impazzire, teoricamente non è un sottovuoto ad hoc. Quindi, avendo cura di controllare che l’alimento sia perfettamente conservato, penseremo alla pastorizzazione successiva. Possiamo sì recuperare il barattolo per il successivo sottovuoto, ma dovremmo invece assolutamente eliminare la guarnizione o addirittura il tappo. Tornando al nostro alimento e al dubbio che non si sia conservato perfettamente, soprattutto con questo caldo ricordiamoci di mantenerlo in frigorifero. Che sia pomodoro o marmellata, l’importante sarebbe poi consumarlo entro tre giorni. Il modo più veloce per sterilizzare i barattoli è comunque è sempre quello che ci hanno tramandato le nostre nonne. Ecco dunque come sterilizzare i barattoli.

