Abbiamo visto assieme agli Esperti della Redazione che saranno Toro e Ariete i possibili protagonisti del 2021. Con la loro esuberanza e la loro energia avranno tutte le carte in regola per stupire. Il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti. Ma le stelle sono come una partita di calcio. Si parte da zero a zero e possono esserci anche delle sorprese. Non bisogna pensare di avere già vinto perché la partita è lunga e il colpo gobbo è dietro l’angolo. Anche e soprattutto nei minuti di recupero. E proprio in questi ultimi giorni dell’anno c’è un segno che in silenzio sarebbe pronto a esplodere i suoi colpi. Ariete e Toro saranno protagonisti del 2022 ma il segno su cui potrebbe piovere oro in queste ore è un altro. Occhio alla sorpresa di Capodanno!

Quanta passione in amore

Il Sagittario si prepari a lanciare tutte le sue frecce, o quasi, in amore. In campo affettivo, infatti, saranno tante le soddisfazioni per i nati dal 23 novembre al 21 dicembre. Per i single che si stanno conoscendo e incontrando Venere appoggia qualsiasi decisione. Sensazioni positive e nuove emozioni faranno da contorno ai Sagittari nelle prossime ore. Attenzione che sotto l’albero di Natale potrebbe incredibilmente comparire un regalo d’amore. Energia e passione sono al top. C’è l’impegno anche mentale perché le cose vadano al meglio. E come dicevano i latini, è il momento di cogliere l’attimo!

L’avevamo già anticipato nei giorni scorsi: il Sagittario è un cantiere aperto. Ha tanta voglia di cambiare a livello professionale. Più per sfida che per noia. Questa situazione di stallo non piace e sembra logorare anche la mente, oltre al fisico. Attenzione che i lavoratori dipendenti del segno vorranno degli aumenti e avranno buone possibilità di ottenerli. I liberi professionisti scalpitano invece per nuovi contratti e nuove collaborazioni. Il consiglio è però quello di non mettere troppa carne al fuoco. Le stelle appaiono favorevoli agli introiti economici. A patto, però, di non eccedere con la foga e l’entusiasmo. Troppe porte aperte potrebbero non chiudersi. Meglio concentrarsi su poche attività, ma ben gestite e ben remunerate.

Approfondimento

