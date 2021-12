Nell’ultimo anno con un rialzo del 114% il titolo in questione è stato tra i migliori a Piazza Affari. Anche se estendiamo il nostro sguardo agli ultimi 3 anni il giudizio non cambia avendo realizzato una performance di oltre il 300%. Tuttavia le quotazioni sono ancora lontane dai massimi storici nonostante nel 2021 abbiamo segnato il massimo degli ultimi 7 anni.

Se , però, guardiamo a quanto accaduto da ottobre in poi la situazione diventa meno rosea. Le quotazioni, infatti, si sono mosse all’interno di un ambio trading range individuato dai livelli 9,45 euro e 10,86 euro. Da notare che entrambi questi valori corrispondono a livelli chiave per una proiezione al rialzo e una proiezione al ribasso. Si capisce, quindi, come la chiusura di questa settimana potrebbe innescare un rapido ritracciamento sul titolo Seri Industrial.

Parliamo principalmente di ribasso in quanto le quotazioni si trovano in prossimità dell’estremo inferiore del trading range e la sua rottura farebbe scattare un’accelerazione ribassista verso il II obiettivo di prezzo in area 7,92 euro. La massima estensione del ribasso passa per area 6,41 euro.

Qualora, invece, le quotazioni dovessero riuscire a recuperare in chiusura di settimana area 9,45 euro, allora riprenderebbe il movimento laterale cui stiamo assistendo ormai da due mesi. Per un decisa ripresa del rialzo dovremmo attendere una chiusura settimanale superiore a 10,86 euro. In questo caso le quotazioni di Seri Industrial si dirigerebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 12,88 euro. Rimane, quindi, ancora valido lo scenario che potrebbe lanciare le azioni Seri Industrial verso un rialzo di oltre il 30%.

La valutazione di Seri Industrial

Il rialzo è sostenuto da molti punti di forza della società. In particolare, secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, la società è tra le migliori in termini di crescita. Inoltre, in base al consensus degli analisti che seguono l’azienda, l’Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 50% circa. Questo livello di sottovalutazione è confermato dal calcolo del fair value con il metodo del discounted cash flow.

Se, invece, si guarda alla valutazione basata sui multipli di mercato, allora il titolo risulta essere sopravvalutato.

La chiusura di questa settimana potrebbe innescare un rapido ritracciamento sul titolo Seri Industrial: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Seri Industrial (MIL:SERI) ha chiuso la seduta del 21 dicembre in rialzo dell’1,18% rispetto alla seduta precedente al prezzo di 9,44 euro.

Time frame settimanale