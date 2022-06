La torta in padella con lo yogurt è l’idea soffice e profumata per chi non vuole accendere il forno d’estate 

La torta in padella è un dolce buonissimo e perfetto per l’estate quando non vogliamo accendere il forno e desideriamo preparare un dolce per la prima colazione o la merenda. Se poi uniamo le fragole ne facciamo un dessert veramente fresco e delizioso. Il risultato è un dolce soffice e profumato che si prepara velocemente e cuoce senza forno. La ricetta perfetta per quando fa caldo ma non vogliamo rinunciare a un dolce sfizioso per la prima colazione.

Un dolce che non ci deluderà

Anche se può sembrare strano cuocere una torta in padella non dobbiamo dubitare del risultato che sarà fantastico. La padella con il coperchio ha lo stesso effetto del forno. L’unica precauzione è quella di non sollevare il coperchio per i primi 30 minuti per non compromettere il risultato. La torta in padella con yogurt non ci deluderà.

Ingredienti:

370 g di farina;

150 g di zucchero;

3 uova;

250 g di yogurt al limone o alla vaniglia;

50 ml di EVO;

1 bustina di lievito per dolci;

1 bustina di vanillina;

100 g di fragole;

zucchero a velo q.b.

La torta in padella con yogurt è l’idea soffice e profumata per chi non vuole accendere il forno d’estate

In una ciotola versiamo le uova e lo zucchero e montiamo fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. A questo punto uniamo l’olio e lo yogurt e mescoliamo per amalgamare bene tutti gli ingredienti. Aggiungiamo poi gradualmente la farina con il lievito e la vanillina. Per aromatizzare possiamo aggiungere la buccia grattugiata di un limone biologico, se lo preferiamo. Ora uniamo le fragole a pezzi dopo averle lavate accuratamente. Mescoliamo ancora per amalgamare. Foderiamo con un disco di carta da forno un tegame di 24 cm di diametro. Vi versiamo il composto e chiudiamo con un coperchio. Ora lasciamo cuocere a fuoco bassissimo per circa 30 minuti durante i quali dobbiamo avere l’accortezza di non aprire il coperchio per non compromettere la buona riuscita della torta.

Dopo i primi 30 minuti giriamo la torta aiutandoci con un piatto come se fosse una frittata e lasciamo cuocere per altri 10 minuti sull’alto lato. Verifichiamo la cottura con uno stuzzicadenti. Se sarà completamente asciutto la torta è cotta e possiamo spegnere, togliere il coperchio e lasciar raffreddare in padella. Altrimenti lasciamo cuocere ancora un po’. Quando la torta sarà fredda possiamo trasferirla su un piatto da portata e spolverizzare con lo zucchero a velo.

