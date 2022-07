Per le nostre serate estive può essere interessante scegliere, almeno una volta, un trucco occhi particolare. E che renda in particolar modo scintillante il nostro sguardo. Allo scopo, il make up mette a nostra disposizione la scelta di ombretti glitter. Questi possono essere di varia consistenza, in polvere libera, liquidi o in crema. I migliori e più semplici da utilizzare sono i glitter liquidi e in crema.

Un trucco scintillante

Gli ombretti glitter sono molto versatili e permettono di ottenere un look quanto meno particolare e, certamente, non comune. Questo può essere riservato a una serata estiva speciale, come una notte in discoteca. O per un aperitivo sotto le stelle. Grazie al glitter si potrà realizzare un trucco scintillante che farà risaltare gli occhi in modo spettacolare. Si può decidere di stendere il make up brillantinato sull’intera palpebra mobile. Oppure solo al suo centro, lungo la rima superiore dell’occhio o sotto quella inferiore.

I prodotti migliori per realizzare un make up glitter sono certamente gli ombretti con brillantini liquidi e in crema. Questo per la praticità della loro formulazione, che ne permette un’applicazione immediata, come per un qualsiasi ombretto. Gli ombretti liquidi si dividono nella variante in gel, usata per gli eyeliner e favorevole per la più ampia dispersione dei brillantini. Ci sono poi i glitter liquidi, che dispongono di comodissimi applicatori, simili a quelli dei lucidalabbra. Gli ombretti glitter in crema, invece, sono molto pratici e soddisfano sia un trucco su tutta la palpebra che solo su una parte.

Applicare l’ombretto liquido e in crema con glitter o brillantini sugli occhi

Veniamo ora alla comprensione del make up occhi glitter. Per prima cosa, dovremo certamente interessarci alla base del trucco. Dovremo detergere accuratamente il viso e applicare un velo di crema idratante sulle palpebre. Quindi, dovremo applicare il primer, che assicurerà durata al make up occhi glitter. E anche lucentezza. Potremo quindi iniziare il trucco, scegliendo se applicare il glitter su tutta la palpebra o solo su una sua parte. Scegliendo l’ombretto in crema, potremo picchiettarlo con le dita e stenderlo sulla palpebra mobile. Eventualmente, per un effetto da incanto, potremo insistere maggiormente verso l’angolo esterno dell’occhio. Il calore dei polpastrelli aiuta a scaldare il prodotto, rendendolo molto elastico e facile da applicare.

Per un effetto più preciso e minuzioso possiamo invece usare il glitter liquido con applicatore. In questo caso possiamo realizzare una riga di colore lungo le rime superiori e inferiori degli occhi. Possiamo scegliere un glitter blu o argento. L’ideale, in genere, è scegliere due soli toni opposti, uno chiaro e uno scuro. Che andranno sfumati per ammorbidire lo sguardo. Non è difficile, quindi, applicare l’ombretto liquido e in crema con glitter. Basta seguire queste spiegazioni.

