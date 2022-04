Il colore dei nostri occhi è dovuto a fattori genetici ed ereditari. Non sempre, però, ne siamo soddisfatti. Come chi nasce con i capelli ricci li vuole lisci, chi ha gli occhi marroni li vorrebbe azzurri. Anche chi li ha verdi li vorrebbe celesti, mentre chi ha la splendida sfumatura grigia vorrebbe che questa assomigliasse di più al verde.

Certo cambiare il colore degli occhi oggi è facile, perché esistono delle apposite lenti cosmetiche che, adagiate sulla pupilla, modificano immediatamente il tono dell’iride. Ma si tratta pur sempre di un artificio non duraturo e, a volte, anche fastidioso da portare.

Invece è incredibile come cambia il colore degli occhi grazie al make up. Sono gli ombretti e le matite per occhi a fare il miracolo, grazie alla teoria dei colori e all’utilizzo dei contrasti. Il risultato finale, dovuto a un’illusione ottica, è davvero stupefacente.

Ombretti e matite colorate per occhi

Gli strumenti di make up sono capaci di restituirci possibilità infinite per cambiare la nostra immagine allo specchio. Un trucco sapiente non solo può modificare la forma degli occhi, ma è in grado addirittura di variarne il colore.

Il tutto sta nel conoscere gli accostamenti cromatici che, per effetto ottico, danno l’illusione di una colorazione diversa dell’iride. Ombretti e matite colorate per occhi sono dunque gli alleati perfetti per chi non è soddisfatto del colore dell’iride regalato alla nascita, e vuole cambiarlo in maniera naturale e non costruita, evitando di ricorrere all’orpello delle lenti colorate.

Incredibile come cambia il colore degli occhi e senza usare le lenti a contatto cosmetiche

Chi ha l’iride scura e avrebbe tanto voluto gli occhi azzurri, può realizzare il suo sogno grazie a ombretti e matite per occhi blu e celesti. Questi cosmetici smorzano il marrone facendolo sembrare molto più chiaro. Basta stendere gli ombretti sulle palpebre e sottolineare i contorni con le matite.

Chi invece ha un’iride grigia screziata di giallo o quei tipici occhi scuri definiti marroncino-verde, può ritrovarsi con gli occhi verdi stendendo sulla palpebra superiore un ombretto viola. L’effetto si può accentuare grazie a un sottile tratto di matita per occhi viola nella risma inferiore interna dell’occhio.

Anche gli occhi azzurri possono dare di più, nel senso che il loro colore si può intensificare grazie a un ombretto arancione o color champagne. L’effetto cromatico renderà l’occhio tendente a un bellissimo blu intenso.

Lettura consigliata

Basta con i tagli che poi non piacciono, ecco 3 modi geniali per accorciare i capelli senza forbici