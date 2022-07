Avere un bel giardino fiorito e organizzato è il sogno di molte persone. Chi ha anche solo un piccolo spazio esterno sa bene che le piante possono fare la differenza. Una pianta in fiore ha sempre il suo fascino e completa in qualche modo l’arredamento. Quante volte avremo visto villette e case stupende, ma con alberi e fiori rinsecchiti? In un attimo è come se quel posto da sogno perdesse il suo fascino e la sua bellezza. Ma il problema quando si parla di giardini fioriti è fare i conti con i profumi. Ci sono molte piante che emanano odori pungenti che possono risultare troppo intensi. Per questo in molti cercano piante belle da vedere che non profumino molto. Oggi parleremo di una bellissima pianta che è un buon compromesso, visto che profuma solo di notte.

Fiorisce fino a settembre questa pianta che profuma il giardino solo di notte

Stiamo parlando del gelsomino notturno, il Cestrum nocturnum. Questo arbusto è una pianta esotica perenne coltivata proprio come pianta ornamentale. È originaria dell’America Centrale, ma si adatta bene al clima mediterraneo. È una pianta perfetta nelle aiuole o per abbellire il vialetto di casa senza troppi sforzi. Proprio come l’agapanto, ideale per decorare anche balconi e terrazzi e in piena fioritura in questo periodo. Infatti si coltiva facilmente, è molto resistente e non prevede molta manutenzione. Ama i luoghi soleggiati e sopporta bene i raggi solari diretti senza che le foglie ingialliscano. Possiamo coltivarla praticamente ovunque, ma facciamo attenzione alle temperature troppo rigide.

Fiorellini bianchi e gialli dalla fragranza inebriante

Non parliamo di fiori molto grandi, ma di piccole infiorescenze molto fitte. Queste infiorescenze profumeranno solo di notte e sbocceranno solo nel periodo estivo. Quindi potremo sentirne il profumo solo da fine giugno fino a fine settembre. Di giorno avranno più l’aspetto di cespugli fitti, molto utili per riempire le zone spoglie del giardino. Questa pianta viene chiamata gelsomino, ma non è la famiglia di cui fa parte. Infatti, spesso e volentieri viene confusa con il Solanum Jasminoides, il gelsomino di notte. Quest’ultima pianta ha dei fiori bianchi più grandi che sembrano stelle. Anch’essa emana una fragranza, ma più dolciastra, sempre verso le ore notturne. Per questo è meglio posizionarle un po’ distanti tra loro, per evitare che i profumi si mischino.

Insomma, fiorisce fino a settembre questa pianta davvero particolare e stupenda. Se non amiamo l’odore troppo forte di fiori durante il giorno, questa è la soluzione ideale. Ricordiamoci, però, che a volte gli odori persistenti sono molto utili come repellenti. Non è insolito che alcune piante siano oltre che decorative anche repellenti naturali straordinari.

