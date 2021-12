Quello della lettura è un hobby sano e produttivo in cui molti di noi si immergono regolarmente. Ogni mese assistiamo all’uscita in libreria di tante opere dei nostri autori preferiti. Anche questo dicembre gli stimoli non mancano per acquistare un buon libro con cui passare il tempo.

In particolare, oggi vogliamo consigliare un’uscita recente che ci terrà letteralmente incollati alle pagine. Si tratta del libro di uno scrittore che ha fatto parlare molto di sé nell’ultimo periodo. Vediamo di cosa stiamo parlando e perché acquistarlo.

Un’opera da Premio Nobel

È Abdulrazak Gurnah l’autore del libro che ci sentiamo di consigliare quest’oggi. Stimato scrittore e romanziere africano, ha vinto l’ultimo Premio Nobel per la letteratura l’ottobre scorso. L’opera in questione si intitola “Sulla riva del mare”, ristampato e pubblicato il 9 dicembre 2021.

L’opera affronta il tema dell’immigrazione e si concentra in particolare sulle vicende di Saleh Omar, un mercante di Zanzibar. Stanco e desideroso di scappare dalla sua terra natia, l’uomo decide di cercare asilo in Inghilterra. Qui incontrerà suo malgrado delle difficoltà con il visto e si ritroverà a dover affrontare il figlio del suo acerrimo nemico.

L’uomo in questione, però, potrebbe salvare Omar e concedergli la possibilità di ricominciare una nuova vita. Starà al protagonista non lasciarsi sfuggire l’occasione che aspettava da anni.

Questo libro uscito a dicembre è un capolavoro letterario che terrà col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina

Gurnah è da sempre vicino a temi cari che affliggono il suo Continente di origine, quali l’immigrazione e il colonialismo. Anche in quest’opera vuole riaffrontarli e farli riemergere alla luce del sole, proponendo uno sguardo letterario inesorabile.

La sua patria viene raccontata qui come una terra in cui il male ha prevalso sul bene comune. La violenza politica sembra avere assunto ogni forma, tra cui quella dei terribili campi di concentramento.

In cerca di un futuro più roseo, Omar scoprirà di avere molto in comune con il figlio del suo nemico più odiato. L’insegnamento ultimo di “Sulla riva del mare” è la possibilità di ritrovarsi raccontando sé stessi e le proprie esperienze vissute. Insomma, questo libro uscito a dicembre è un capolavoro letterario che terrà col fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina.

