Non perdiamoci questi film da premio Oscar disponibili ora su Netflix e acclamati dalla critica di tutto il Mondo

Per rilassarsi in santa pace la sera non c’è niente di meglio che vedere un film insieme alla famiglia. Da questo punto di vista Netflix offre tante novità da non perdere, con uscite mai viste prima e piacevoli aggiornamenti in bacheca.

Tra i tanti programmi tra cui possiamo scegliere, vi sono anche dei veri e propri cult che hanno ottenuto riconoscimenti importantissimi. Non perdiamoci, dunque, questi film da premio Oscar disponibili ora su Netflix e acclamati dalla critica di tutto il Mondo.

Salvate il soldato Ryan

Un capolavoro di Steven Spielberg che chi non ha ancora visto dovrebbe segnare sull’agenda. Questo film del 1998 racconta di fatti realmente accaduti e della vera storia dei fratelli Niland. Sono i giorni dello sbarco in Normandia degli alleati, avvenimento che anticipa la fine della Seconda Guerra Mondiale.

Una madre ha appena ricevuto la terribile notizia della morte di 3 figli. Il quarto, Ryan, è disperso e il generale americano dà l’ordine di trovarlo e riportarlo a casa. Il film è vincitore di 5 Premi Oscar e 2 Golden Globe.

The Departed – Il bene e il male

Scoppiettante film diretto da Martin Scorsese, The Departed vede un cast di tutto rispetto. Attori del calibro di Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Jack Nicholson rendono la visione ancora più interessante. Al centro del filone narrativo c’è un incredibile gioco di ruoli.

Il poliziotto Billy Costigan è infiltrato nella mafia; parallelamente, l’agente corrotto interpretato da Damon ha rapporti con il boss James Bulger. La pellicola ha vinto 4 Oscar, un Golden Globe e altri riconoscimenti degni di nota.

Detentore di 2 Premi Oscar, Django Unchained è un film western del 2012 diretto dal genio di Quentin Tarantino. Le vicende si svolgono nel lontano Texas. Qui, uno schiavo e un cacciatore di taglie si uniscono per catturare dei criminali che tengono in ostaggio una donna. La trama dell’opera si sviluppa sullo sfondo della Guerra Civile Americana e rende omaggio al primo film del 1966 di Sergio Corbucci.

Rango

Da non lasciarsi sfuggire c’è anche Rango (2011). È un film d’animazione che piacerà certamente ai più piccoli, ma che non disdegneranno nemmeno gli adulti. Rango, il protagonista, è un camaleonte che si ritroverà a sgominare un’intera città di banditi. La pellicola ha vinto l’Oscar come miglior film d’animazione nel 2012, oltre che 3 Annie Award e premi vari.

