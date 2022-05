Un grande ritorno sulle passerelle dell’estate 2022 sono questi pantaloni comodissimi che si rifanno alla moda degli anni ’70. Stiamo parlando dei pantaloni hippie che richiamano l’estetica boho e i colori che la caratterizzano.

In particolare, i pantaloni hippie si rifanno allo stile boho chic, che è una rivisitazione in chiave moderna dello stile boho classico.

Stanno bene proprio a tutte questi irresistibili pantaloni in tendenza nell’estate 2022 che slanciano ogni fisico perfetti con tacchi o sneakers

Si tratta di pantaloni dalle fantasie più disparate, in particolare le stampe quest’anno richiamano soprattutto la natura. Infatti, sono i fiori i maggiori protagonisti dell’estate 2022 che caratterizzano pantaloni, top e abiti interi.

In particolare, i pantaloni hippie si potranno acquistare in ogni materiale e tessuto a partire dalla seta fino ai tessuti fustellati. Materiali che permettono agli abiti di incarnare maggiormente le caratteristiche dello stile boho. Uno stile particolarmente adatto agli anticonformisti, quelli che amano la libertà, agli spiriti liberi che amano la natura.

I pantaloni hippie sono dei pantaloni larghi perfetti anche per la creazione di total look in versione monocromatica o iper stampata.

Da abbinare a calzature basse, ma anche a vertiginosi tacchi a spillo e sandali sensuali.

Largo, infatti, non significa privo di forme e sensualità, al contrario: il giusto abbinamento dei pantaloni ci permetterà di trascorrere momenti in piena comodità senza rinunciare allo stile.

Ecco perché stanno bene proprio a tutte questi irresistibili pantaloni perfetti da indossare in ogni tipo di occasione, da quella più glamour a quella più casual.

Curiosità di stile

Lo stile hippie si basava su materiali di origine naturale come il cotone e la canapa. Gli accessori erano fatti a mano e si lasciavano crescere i capelli molto lunghi, lasciandoli il più delle volte al loro stato naturale. Il dualismo di questa particolare moda era tra look monocromatici come il nero e look caratterizzati da fantasie floreali. Erano proprio i fiori, infatti, il simbolo di questo movimento, tanto che, oltre che sugli abiti, i fiori venivano utilizzati come accessorio da mettere nei capelli. I fiori erano l’emblema della pace e dell’amore

Lettura consigliata

