Il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames approva il bilancio di esercizio ed il progetto di bilancio consolidato al termine dello scorso anno. I nostri Esperti economici hanno avuto modo di leggere la relazione conclusiva e perciò facciamo i conti in tasca a Sciuker Frames e vediamo a cosa punta. Per chi non ha mai sentito parlare di Sciuker, ma sicuramente sono in pochi, si occupa di design per la casa e produzione di finestre ecosostenibili.

Un 2020 fortunato nonostante la crisi

Ebbene, nonostante un 2020 disastroso per tutti dal punto di vista economico, Sciuker ha ottenuto il miglior risultato da quando è operativa. Infatti, come vedremo dai numeri, la crescita consolidata è organica, solida senza rinunciare alla marginalità. Inoltre i flussi di cassa hanno consentito di dimezzare la posizione finanziaria netta (PFN) con un rapporto rispetto all’EBITDA di 0,5.

Il dividendo

Il Consiglio di Amministrazione ha ratificato che la distribuzione del dividendo per complessivi 4 milioni di euro verrà quantificato in 0,37 euro per ogni azione. Il gruppo ha voluto premiare l’azionariato scegliendo di distribuire il dividendo come segno di riconoscenza verso coloro che hanno creduto nel business aziendale. Dunque chi ha puntato sul titolo di questa azienda ha ottenuto un evidente beneficio economico.

I risultati economici

Ora, sfogliando la relazione, addentriamoci sui principali risultati economici finanziari al 31 dicembre 2020. Partiamo dal valore della produzione che ha registrato 22,6 milioni di euro, Facendo un raffronto con il 2019 l’incremento in soli 365 giorni è dell’89,8%.

Questo slancio è dovuto all’attività di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione energetica. Infatti il valore della produzione del settore del design e produzione infissi pesa per 13,7 milioni, leggermente più alto di 1,8 milioni rispetto all’esercizio 2019. L’EBITDA Adjusted è pari a 6 milioni al 2020 mentre l’anno precedente era fermo a 2,6 milioni.

Dunque l’EBITDA consolidato è di 7,7 milioni corrispondente al 34% rispetto al valore della produzione del 2020. Per concludere il risultato netto consolidato è di 2 milioni, rispetto a 0,3 milioni al 31 dicembre 2019.

Facciamo i conti in tasca a Sciuker Frames e vediamo a cosa punta

Il Gruppo alla luce dei lusinghieri risultati economici guarda con maggiore fiducia al futuro. Infatti prevede di sviluppare il percorso di crescita su varie direttive per accrescere maggiormente il business.