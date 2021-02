La pelle del contorno occhi è forse una delle più delicate del viso. Per questo motivo dobbiamo prendercene cura con attenzione e non dare nulla per scontato. Per evitare di comprare e spendere soldi per prodotti, possiamo provare a dar vita noi stessi ad alcune creme. In questo articolo avevamo già spiegato come realizzare un fantastico siero contorno occhi. E oggi invece vogliamo spiegare come creare un efficace contorno occhi a casa che farà sembrare la pelle ringiovanita di anni! L’aspetto fantastico di questa crema è che sarà a base di ingredienti naturali. Dunque, tutti gli elementi che verranno utilizzati aiuteranno la pelle a risplendere!

Come prendersi cura del contorno degli occhi

Dato che il contorno occhi è davvero sensibile, bisogna stare molto attenti. Dunque, dobbiamo sempre idratare quell’area del viso sia la mattina che la sera. In questo modo elimineremo possibili rughe e l’inevitabile gonfiore. Per farlo, abbiamo bisogno di alcuni ingredienti naturali che daranno vita a una crema davvero perfetta per risolvere questo problema.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ci serviranno mezza tazza di olio di uva e 3 capsule di vitamina E. E ora vediamo come creare un efficace contorno occhi a casa che farà sembrare la pelle ringiovanita di anni!

I passi da seguire

Per prima cosa, dobbiamo scaldare l’olio di uva (andrà benissimo sia in microonde, sia in un pentolino). Quando l’olio sarà abbastanza caldo, potremo versarlo nelle capsule di vitamina E, mescolando il tutto con attenzione. Ora mettiamo la soluzione in un recipiente, copriamo il tutto con della pellicola trasparente e lasciamo riposare in frigo per circa 1 ora. La crema sarà pronta! L’olio di uva è un potentissimo idratante naturale che purifica la pelle e la rende morbida e luminosa! Avere un prodotto naturale e così nutriente in casa sarà l’ideale per la nostra pelle. Il risultato, sicuramente, ci stupirà!