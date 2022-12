Anziché la solita tachipirina potremmo utilizzare questo rimedio naturale per la febbre

Potremmo utilizzare anche altri farmaci oltre ai soliti quando si sta male. Magari provare alcuni rimedi naturali, come ad esempio questo di cui leggeremo.

Succede spesso che quando si avvertono dolori o malesseri generali si ricorre immediatamente all’utilizzo di farmaci. È vero che questi sono molto esaustivi, fanno passare velocemente il fastidio che abbiamo, però prendere sempre farmaci non farebbe neanche tanto bene al nostro organismo.

Di conseguenza, attraverso anche la conoscenza, è possibile scoprire che ci sono tanti elementi naturali che potrebbero aiutarci a stare meglio. Un esempio, di cui parleremo oggi, è l’artemisia.

Cos’è l’artemisia

È una pianta erbacea e fa parte della sua stessa famiglia anche la camomilla. Originaria della Cina, oramai si è diffusa in diverse parti del Mondo. Il suo ciclo di vita prevede una fioritura nel periodo estivo dell’anno e può crescere fino ai 3 metri di altezza. In antichità all’artemisia venivano attribuite alcune proprietà curative, in particolar modo per il sesso femminile. Si tratta di una pianta contenente diverse vitamine e soprattutto sali minerali.

Anziché la solita tachipirina potremmo utilizzare questa pianta molto salutare

Come possiamo ben capire, quindi, veniva utilizzata per scopi terapeutici. È una pianta dunque officinale, in fitoterapia è molto consigliata. Ma in sostanza cosa va a fare al nostro organismo? L’esempio più banale è quello che andrebbe a ridurre la febbre. Infatti, in Cina l’artemisia è molto conosciuta proprio per questo motivo. Possiamo dire essere un antipiretico naturale. Infatti, anziché la solita tachipirina potremmo utilizzare proprio l’artemisia.

Altri benefici e proprietà

Oltre ad essere un antipiretico, sono altre le proprietà che sembrerebbe avere. Alcuni studi dimostrano come l’artemisia sia una pianta antinfiammatoria e antimicrobica. Di conseguenza andrebbe ad allontanare sia malattie causate da batteri e sia malattie o altri fastidi che sfociano a causa di un processo infiammatorio.

Perché fa bene alle donne?

All’inizio abbiamo detto che questa pianta la si consigliava soprattutto per le donne. Infatti, veniva somministrata durante il ciclo mestruale. La sua assunzione sembrerebbe essere correlata ad una riduzione dei sintomi tipici del ciclo. Quindi mal di schiena, mal di testa, dolori al basso ventre potrebbero scomparire assumendo l’artemisia. In più sembra adatta anche per tutte quelle donne che soffrono di un ciclo irregolare. Dunque, andrebbe anche a regolarizzare il ciclo mestruale.

Oltre a questo, è molto indicata, avendo proprietà antinfiammatorie, per lenire rossori e pruriti causati dall’acne. Esistono in erboristeria e farmacia molte creme a base di artemisia, proprio per il viso ma anche per il resto del corpo. In più è anche un ottimo antiossidante, va quindi a proteggere le nostre cellule. Può essere utilizzata anche dai diabetici, in quanto presenta un indice glicemico basso.

Come assumerla

I modi per introdurre l’artemisia in cucina o comunque nella quotidianità possono essere diversi. Se la dobbiamo utilizzare a livello estetico abbiamo detto esistere alcune creme specifiche. Se invece il nostro uso sarà a livello alimentare, allora possiamo pensare ad infusi, integratori alimentari oppure si trova anche sotto forma di olio essenziale.