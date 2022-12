La pianta da seminare a gennaio e che molti amano follemente anche in cucina

Non serve avere l’orto o il giardino per iniziare la semina di uno dei prodotti più amati della cucina, ovvero il peperoncino. Molti pensano che la sua coltivazione possa avvenire esclusivamente al Sud Italia, ma si sbagliano. Ecco come fare anche in casa e perché iniziare a gennaio.

La pianta del peperoncino ha veramente grandi pregi. È gradevole da vedere, abbastanza facile da coltivare e molto utile in cucina. I suoi prodotti non solo speziano molte pietanze. Ma hanno notevoli effetti positivi anche sulla salute (sebbene non tutti possono assumerne in grandi quantità). Tra gli effetti più citati e noti c’è la funzione antibatterica e vasodilatatrice. È un ausilio anche per mantenere basso il colesterolo e per regolare la pressione sanguigna.

Come se non bastasse i peperoncini possono essere impiegati per fare favolosi liquori fatti in casa. Ebbene, se vogliamo ottenere tutti questi effetti, non perdiamo tempo. Infatti la pianta da seminare a gennaio è il peperoncino grazie a questi semplici trucchi adatti anche per gli inverni del nord Italia.

Una crescita lenta e costante

I primi mesi di vita del peperoncino possono avvenire tranquillamente in casa, utilizzando alternativamente i semi ben conservati di un peperoncino dell’anno passato o acquistandoli. Possiamo impiegare un semenzaio protetto, o comunque utilizzare un ambiente luminoso che garantisca una temperatura non inferiore a circa 18 gradi di notte. La fase del germogliamento è piuttosto lenta, perché richiede almeno 3 mesi. In questa fase la pianta è molto delicata, qualsiasi gelata potrebbe farla morire. Per questo motivo molti scelgono di anticipare la semina fino a gennaio, assicurando la crescita in un ambiente controllato.

Una volta cresciuta fino ad almeno 20 centimetri potrà essere trapiantata all’esterno, e godrà di quella maggiore resistenza per affrontare cambi di temperatura. In generale è una pianta che per il primo anno richiede una discreta pazienza, i frutti arriveranno in certi casi persino in autunno.

Ad ogni modo il metodo più semplice consiste nell’impiego di vasetti di terracotta riempiti con terriccio, meglio se arricchito di humus di lombrico. Poniamo i nostri semi a meno di 1 cm di profondità, e annaffiamo ogni giorno con moderazione, cercando di ottenere acqua nel sottovaso. Alcuni utilizzano le cosiddette growbox, ovvero dei piccoli contenitori facili da realizzare che garantiscono luce e umidità. Nel corso delle prime due o tre settimane non comparirà germinazione.

Certo, il sapore e l’intensità del peperoncino dipenderà molto dalla tipologia. Ad esempio, gli habanero sono tra i più amati, piuttosto piccanti ma dal sapore molto fruttato. A prescindere dal tipo, comunque, il prossimo inverno sarà meglio riportare la pianta in casa se viviamo in una regione fredda.

Il metodo della semina anticipata in casa è adatto per molte varietà. Dai legumi come i fagioli, fino alla frutta come le fragole o l’anguria.

La cura dell’orto non va mai in vacanza. Ad esempio, in questo periodo invernale possiamo approfittarne per realizzare già lavori decisivi per la prossima primavera. Una delle prime cose da fare anche nei periodi di ozio è togliere immediatamente le foglie secche dal giardino. Infatti, oltre al marciume sulle radici possono portare anche altre sgradevoli conseguenze.