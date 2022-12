Cerchi idee per riciclare il tuo pandoro avanzato? Ecco 3 ricette facili e veloci per golosi dessert

Durante le festività invernali riceviamo regali di ogni tipo. Prodotti alimentari e vini sono sempre graditi. Potrebbe accadere di tenere da parte alcune scatole di pandoro. Prima della scadenza utilizzalo per realizzare dei dolci squisiti. Scopri ora come.

Alla fine di un pasto, oltre a un buon caffè, gradiamo un dolce. Può essere un biscotto o una torta tradizionale o un pasticcino con la crema. Se per le feste natalizie hai ricevuto in dono alcune scatole di pandoro, prima della data di scadenza aprile. Se ti annoia mangiare questo dolce tipico così com’è, fatti ispirare dalle ricette che adesso leggerai. Potrai servirlo ad amici e parenti in una nuova veste golosa. Pochi resisteranno a un bis.

Per uno zuccotto avrai bisogno di:

un pandoro semplice;

semplice; 400 ml di panna da montare fredda;

da montare fredda; 250 g di mascarpone freddo;

freddo; rum o liquore a piacere;

o liquore a piacere; una moka da 4 tazze di caffè ;

; 80 g di zucchero a velo;

a velo; cacao in polvere;

in polvere; una ciotola del diametro di circa 25 cm.

Cerchi idee per riciclare il tuo pandoro avanzato? Scopri come fare uno zuccotto

Prepara il caffè con la moka e lascialo raffreddare. Tieni da parte i fondi, li puoi usare in giardino e per altri scopi. Prendi la ciotola e rivestila con della pellicola trasparente. Monta la panna fredda con lo zucchero a velo. Poi in un’altra ciotola mescola il mascarpone con poco liquore. Aggiungi a poco a poco la panna amalgamando con una spatola.

Ora taglia il pandoro in modo orizzontale e con questo fodera la ciotola. Bagna con il caffè e versa un po’ di crema. Sistema altri pezzi di pandoro e bagna. Copri con la crema e una fetta di dolce. Sistema sopra la pellicola e metti un piatto piano. Conserva ciotola e crema in frigo. Dopo 2 o 3 ore gira lo zuccotto e liberalo dalla forma. Spalma la crema rimasta e cospargi il cacao amaro.

Una stella di Natale commestibile

Cerchi idee per riciclare il tuo pandoro avanzato? Questo zuccotto finirà in un attimo. Un altro modo per trasformare il pandoro in un dessert con gli stessi ingredienti è il seguente. Taglia in modo orizzontale il tuo dolce. Da ogni stella ritaglia tanti spicchi. Ora puoi scegliere di fare dei monoporzione o un dolce grande. Nell’uno o nell’altro caso, dovrai disporre i tuoi rombi in modo circolare. Dovrai fare due strati, mettendo gli spicchi sopra un po’ spostati in avanti. Riempi ora una sac à poche con la crema. Riempi il centro della stella e poi fai dei fiocchetti. Spolvera il tutto con cacao o zucchero a velo e decora con frutti di bosco.

Un’altra ricetta per riciclare il pandoro

Se vuoi preparare dei tartufini per stupire i tuoi ospiti, procurati un altro pandoro, 500 ml di panna, cacao in polvere e crema di pistacchi. Se ti piace di più, compra la crema di nocciola. Sfrutta anche la frutta secca avanzata. Poi ti spiegherò come.

Taglia al solito il pandoro a fette orizzontali. Sbriciolalo in una ciotola e mescolalo con la panna. Adesso fai delle palline e schiacciale nel centro, dove metterai un po’ di crema. Arrotola con le mani e poi passa i tartufini nel cacao. Decora infine con pistacchi e mandorle tritate.