A poche settimane dall’estate, iniziamo a cercare delle soluzioni che ci permettano di passare poco tempo davanti ai fornelli. Anche chi ama cucinare d’estate cerca di evitare piatti troppo elaborati e che richiedano l’utilizzo del forno. Quando il caldo diventa insopportabile abbiamo voglia di pietanze complete, veloci da realizzare e soprattutto fresche. Questo è il motivo per cui sono apprezzate le insalate di riso, gustosissime e perfette per la stagione estiva, ma anche la pasta fredda. Il bello di queste pietanze è che possiamo arricchirle nel modo che più amiamo e con gli ingredienti che abbiamo già in casa. Oggi però vogliamo suggerire un piatto unico diverso, ma dal sapore davvero fresco e delizioso. Pronto in pochi minuti, questo piatto è perfetto per saziarci in una calda giornata di lavoro, ma anche in spiaggia o nella comodità di casa.

Ingredienti

500 g di patate;

600 g di petto di pollo;

100 g di yogurt greco;

succo di un limone;

30 ml di olio EVO;

1 spicchio d’aglio;

un ciuffetto di prezzemolo;

un rametto di rosmarino;

sale q.b.;

pepe q.b.

Anziché la solita insalata di riso o pasta proviamo quella con pollo e patate, incredibilmente veloce e cremosa anche senza maionese

Laviamo accuratamente le patate con abbondante acqua corrente. Peliamole e tagliamole a pezzetti della stessa grandezza. Trasferiamole in una pentola con acqua salata e facciamole cuocere per una ventina di minuti. Quando saranno cotte, potremo lasciarle raffreddare. Intanto, occupiamoci del pollo facendolo cuocere alla piastra. Tagliamolo a pezzetti e mettiamolo in un recipiente. Laviamo rosmarino e prezzemolo e creiamo un trito insieme all’aglio. Aggiungiamolo al pollo insieme al succo di limone, l’olio extravergine d’oliva e lo yogurt greco.

Amalgamiamo quindi gli ingredienti in modo che possano insaporirsi. Infine, aggiungiamo le patate lesse a cubetti, mescoliamo un’ultima volta e regoliamo il tutto con una spolverata di pepe e, se serve, altro sale.

Consigli

Anziché la solita insalata di riso o pasta, questo piatto è alternativo e leggero e lo possiamo preparare anche il giorno prima. Abbiamo visto che per realizzare quest’insalata di pollo e patate e renderla cremosa non serve per forza la maionese. Tuttavia, se vogliamo rendere ancora più deliziosa questa pietanza, possiamo arricchirla con una maionese fatta in casa oppure una salsa aioli. Questo piatto si conserva nel frigorifero al massimo per due giorni dentro un contenitore ermetico.

Lettura consigliata

Questa insalata di pasta super cremosa con zucchine e salmone profuma d’estate e la sua ricetta senza panna è veramente facilissima