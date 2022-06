Ci basterà un solo codice per viaggiare con Trenitalia a prezzi stracciati approfittando di uno sconto del 30%

Il Gruppo Ferrovie dello Stato non si smentisce nemmeno per questa settimana. È arrivata giovedì una nuova promozione dal risparmio notevole. Permette di acquistare biglietti per qualunque destinazione con uno sconto del 30%. Per approfittarne, ci basterà inserire il relativo codice in fase di prenotazione, nella scheda riservata ai dati dei viaggiatori.

Cosa prevede la promozione

Trenitalia accoglie il mese di giugno con un’offerta a tempo, valida fino alle ore 15 di lunedì 6 giugno 2022. Se la destinazione desiderata è raggiungibile con i treni Frecce, ci basterà un solo codice per approfittare di uno sconto del 30%. Si applica sul prezzo della tariffa Super Economy e, pertanto, l’offerta è soggetta alla disponibilità della stessa. Verificandone la presenza, potremo sapere se il codice sconto è utilizzabile per il biglietto selezionato.

La promozione dal titolo “Promo Extra Sconto Super Economy” è valida sui treni Frecce con data di viaggio entro un certo periodo. Questo va dal giorno 11 giugno al 31 agosto 2022, abbastanza per prenotare in anticipo i piani per le vacanze.

La tariffa Super Economy non prevede da sola possibilità di rimborso in caso di rinuncia al viaggio. Tuttavia, acquistando il servizio “tiRimborso” dal costo di 2 euro, questo diventa possibile su richiesta fino a due giorni dalla partenza. Si applica una trattenuta del 10%. Trenitalia specifica, inoltre, che tale servizio non è acquistabile su biglietti di importo pari o inferiore a 10 euro.

Anche Italo Treno offre una promozione interessante, valida su tantissime soluzioni. Con la tariffa Extra Magic è possibile acquistare il biglietto desiderato con sconti fino al 70%. La percentuale di risparmio è calcolata sulla base del prezzo della Flex e l’offerta è soggetta a disponibilità. Una volta acquistato, non è possibile apportare alcuna modifica su data e orario. In caso di rinuncia al viaggio, non è previsto alcun rimborso.

Ci basterà un solo codice per viaggiare con Trenitalia a prezzi stracciati approfittando di uno sconto del 30%

Nel caso della promozione di Italo non è necessario inserire alcun codice. Ci basterà selezionare la tariffa Extra Magic, se disponibile. Per Trenitalia, il codice sconto da inserire in fase di prenotazione è “GIUGNO22”.

Per chi è ancora alle prese con i piani per le vacanze, esistono metodi sicuri per prenotare la sistemazione al prezzo minimo, evitando le truffe.

