In estate si mangia molto volentieri il pesce. Con il suo profumo, ci ricorda il mare. Ci permette quindi di volare con la fantasia già nelle località vacanziere. Le cozze sono un alimento molto amato. Ricche di proteine, apportano numerosi nutrienti importanti: vitamine e sali minerali in primis. Molto diffuse nei menù dei ristoranti del sud Italia, specie nelle località sul mare, sono una inaspettata specialità anche in alcune zone del nord Europa. Sono molluschi che possiamo preparare in tanti modi diversi.

Oltre che nell’insalata di mare e nel condimento per gli spaghetti allo scoglio, le cozze possono anche divenire l’ingrediente principale di piatti caratteristici come l’impepata. Pensiamo poi anche alle cozze alla marinara, semplicemente cucinate con olio, aglio, vino bianco e prezzemolo. Oppure a quelle cotte in un intingolo a base di sugo di pomodoro. In base alla ricetta, ed anche alle quantità delle singole porzioni, le cozze possono divenire un ricco antipasto oppure un gustoso secondo piatto. In questo articolo vogliamo proporre una ricetta con le cozze che, forse, qualcuno non conosce.

Anziché farle alla marinara o con il pomodoro ecco una sfiziosissima ricetta con le cozze

Prepariamo insieme le cozze fritte. Ecco cosa ci serve (ingredienti calcolati per 1 kg di cozze):

1 kg di cozze;

2 cucchiai di farina;

1 uovo;

2 cucchiai di acqua minerale frizzante ben fredda;

1 spicchio d’aglio tritato;

prezzemolo fresco tritato q.b.;

olio per friggere q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare bene le cozze immergendole in acqua ed eliminando quelle aperte. Eliminare anche il bisso e grattare dal guscio eventuali incrostazioni; una volta eseguita l’operazione di pulizia, mettere le cozze in una pentola bella capiente, coprire e far cuocere finché non si aprono; nel frattempo, preparare la pastella: mescolare la farina insieme con l’uovo, il prezzemolo, l’aglio, il sale e il pepe. In ultimo, aggiungere anche l’acqua; quando le cozze sono ormai cotte, estrarle dal guscio usando un cucchiaio e tuffarle nella pastella; procedere con la frittura in olio profondo già ben caldo; rigirare le cozze nell’olio e adagiarle su dei fogli di carta assorbente per far perdere l’olio in eccesso; servire e consumare ben calde.

Ecco, quindi, come proporre in tavola le cozze, anziché farle alla marinara o con il pomodoro. Le cozze fritte sono uno sfizioso antipasto o un secondo ricco di gusto. Si accompagnano molto bene con un contorno di verdure fresche che stempera l’unto della frittura in bocca.

