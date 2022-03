La primavera fa venire voglia di viaggiare. Tra pochi giorni, poi, sarà Pasqua, l’occasione ideale per prendersi qualche giorno di ferie e partire alla volta di qualche meta deliziosa. Gli amanti dei borghi potrebbero prendere in considerazione questo gioiello arroccato sulle montagne e a picco sul mare. Gli amanti del lago, invece, dovrebbero assolutamente visitare almeno una volta nella vita questo paesino davvero molto particolare. In questo articolo suggeriremo una deliziosa cittadina europea, invece.

Perfetta da visitare in una manciata di giorni, questa località è davvero incantevole. Regala scorci di incredibile bellezza. In alcuni angoli sembra di fare un salto nel passato. Inoltre, la meta che stiamo per suggerire è rinomata anche per la buona cucina. Ci sono alcuni piatti tipici che vanno assolutamente assaggiati durante un soggiorno. Insomma, tra bellezze artistiche e leccornie, è un luogo che val proprio la pena visitare.

Romantici canali e angoli fiabeschi in questa cittadina medievale perfetta per una fuga di primavera dove gustare cozze e cioccolato

Andiamo in Belgio e, più precisamente, a Bruges. Nota per i canali, le strade acciottolate e gli edifici medievali, Bruges è la capitale delle Fiandre Occidentali e si trova nella parte nord occidentale del Paese. Per far capire quanto sia bella questa località, basti dire che l’Unesco ha inserito il suo centro storico nella lista dei siti Patrimonio dell’Umanità. A Bruges si respira la storia; la stessa cittadina è infatti circondata da un fossato che segue il tracciato delle antiche fortificazioni di epoca medievale. L’interno è costituito da un fitto intrecciarsi di viuzze e romantici canali. Non a caso, Bruges è soprannominata “la Venezia del Nord”. Ad intervallare questo intricato reticolo di strade e corsi d’acqua, troviamo splendide piazze dominate da antichi palazzi e chiese di storica importanza.

Cosa vedere a Bruges

Il cuore nevralgico della città è la piazza del mercato, circondata dagli edifici delle antiche corporazioni. Tra questi svettano il Belfort, imponente torre campanaria dall’alto della quale ammirare lo stupendo panorama fatto di guglie e tetti rossi, e lo Stadhuis, il municipio, massimo esempio di stile gotico. L’edificio religioso più importante della città è la Basilica del Sacro Sangue. È costituita da due cappelle: quella inferiore, in stile romanico, e quella superiore, abbondantemente decorata.

Il Beghinaggio di Bruges è un luogo assolutamente da non perdere. Si tratta di un insediamento urbano di epoca medievale, tipico dei Paesi Bassi e della Vallonia, costruito attorno a un giardino e a una chiesa, dove vivevano le suore laiche. Nei pressi del Beghinaggio c’è il delizioso Lago dell’Amore. Bruges ospita anche interessanti musei: il Groeningemuseum, la galleria d’arte più importante della città, e il museo dei diamanti. E per concludere, non si può lasciare Bruges senza aver fatto un giro in barca lungo i canali.

Tappa gastronomica

Dopo aver ammirato romantici canali e angoli fiabeschi in questa cittadina belga, è ora di fare una pausa ristoratrice. A Bruges ci sono tipicità locali che molti apprezzeranno. Il piatto tipico è moules et frites, cozze bollite servite insieme a patatine fritte. Per dolce, il cioccolato, di ogni tipo, si trova praticamente ovunque. C’è addirittura il museo Choco Story. Per accompagnare il tutto, si consiglia una buona birra di qualità nell’ultimo birrificio presente nel centro città.

