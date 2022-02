Quasi ogni oggetto che abbiamo in casa può trovare una seconda vita se abbiamo un po’ di fantasia. Questo vale sia per accessori della vita di tutti i giorni, sia per i capi di abbigliamento.

Gli oggetti che non utilizziamo più possono aiutarci nelle faccende domestiche oppure a rendere più graziosa e personale la nostra casa.

Il riciclo creativo è sempre più apprezzato perché può farci risparmiare senza tanta fatica. Infatti, alcuni oggetti che siamo abituati a buttare via in realtà potrebbero valere una fortuna.

Oggi vogliamo parlare di uno dei capi di abbigliamento più utilizzati sia dagli uomini sia dalle donne: il jeans. Questo capo è tra i più amati ed indossati in assoluto perché si adatta bene a moltissimi outfit.

Tuttavia, dopo un lavaggio sbagliato e frequenti utilizzi, i jeans possono rovinarsi, scolorirsi e addirittura strapparsi. Buttarli via è un vero peccato però perché, con un pizzico di manualità, possono trasformarsi in qualcosa di utile e unico.

Anziché buttare i vecchi jeans strappati e che non indossiamo più riutilizziamoli in modo geniale con queste 6 preziose idee

Utilizziamo un vecchio jeans per realizzare uno splendido porta pc che aiuterà a proteggerlo da polvere e graffi.

La prima cosa da fare sarà prendere le misure del dispositivo che utilizziamo. Disegniamo la sagoma del tablet o del pc su un cartoncino e poi ricalchiamola sulla stoffa usando un gessetto.

A questo punto, ritagliamo la sagoma e cuciamola su misura per il nostro dispositivo elettronico. In questo modo avremo ottenuto una pratica custodia.

Infine, se utilizzeremo la parte posteriore del jeans in cui in genere si trovano le tasche, potremo utilizzarle per contenere oggetti come cavi e mouse.

Cuscini

I cuscini non mancano mai in una casa. Se siamo bravi con ago e filo, potremo realizzare dei bellissimi cuscini per i nostri divani o per le sedie. Usare jeans di diversi colori renderà questi cuscini ancora più particolari una volta assemblati.

Prendiamo le misure del cuscino e disegniamolo sulla stoffa con una penna oppure un gessetto. A questo punto, ritagliamo la sagoma in modo da ottenere 2 pezzi di stoffa della stessa misura e forma. Iniziamo a cucire la stoffa su 3 lati e riempiamola con del cotone. Cuciamo l’ultimo lato del cuscino e il gioco è fatto. Non ci resta che impreziosirlo con altre applicazioni oppure lasciarlo così e usarlo su divani e sedie.

Per rivestire quaderni e agende

Anziché buttare i vecchi jeans strappati, possiamo usarli per foderare quaderni e agende. Dopo aver preso le misure dell’oggetto da rivestire, sarà sufficiente ritagliare la stoffa e fissarla con la colla a caldo. In pochissimi minuti otterremo un risultato pazzesco.

Tappeti, presine e tovagliette per la colazione

L’unico limite è la fantasia. Basterà ritagliare il jeans aprendolo dalla parte delle gambe oppure cucirne insieme diversi pezzi per realizzare un tappeto.

Abbiamo a disposizione un piccolo pezzo di jeans? Possiamo creare una presina ritagliando il jeans della forma adatta e definendo il perimetro applicando un bordo di stoffa.

Infine, realizziamo una pratica tovaglietta americana ritagliando una sagoma rettangolare con le forbici. Se utilizzeremo la parte posteriore del pantalone avremo anche la tasca portaposate.

