Il sogno di tutti gli amanti del verde è possedere una quantità smisurata di piante nel giardino e anche in casa.

Quando c’è tanta passione, l’obiettivo è far vivere rigogliose le specie vegetali che più amiamo, così da poterci godere lo spettacolo. Se dovessimo acquistare tutti gli esemplari dal vivaio, potremmo spendere cifre esorbitanti e non sempre è possibile.

Per questo molte volte è utile potenziare il pollice verde coltivando attraverso le talee, ovvero i rami della pianta principale che possono mettere radici. In questo modo è possibile rigenerare e dare vita a nuovi vegetali, senza doverli comprare. Esistono diverse tecniche per raggiungere questo obiettivo, ma alcune sono più facili di altre.

Le piante più ambite

A pochi giorni da San Valentino, la festa degli innamorati, il fiore che simboleggia l’amore è la rosa, ambita da molti cultori di piante. È possibile riuscire a ricavare altri esemplari dalla talea, posizionandola poi in un vaso con terriccio e sabbia. Ma possiamo ricavare un’altra piantina usando anche una patata. Basterà introdurre l’estremità della talea, precedentemente immersa nella cannella, nel tubero per circa 2 centimetri.

Non rimarrà che mettere la patata su un terreno universale, aspettando che crescano le radici, l’importante è, però, tenerla al caldo. Dopo un paio di mesi potremo trapiantarla dove vogliamo.

Esistono procedimenti per riprodurre anche l’agrume più ambito, ovvero il limone, anche se potrebbe essere più adatto scegliere un tipo di propagazione diversa, come l’innesto, margotta o la semina.

Molti riproducono rose e limoni ma pochi sanno come moltiplicare pothos, spatifillo ed erbe aromatiche in modo semplicissimo

Tendiamo a pensare di poter effettuare queste riproduzioni solo con le piante da esterno, ma in realtà potremmo farlo anche con quelle d’appartamento e in modo ancora più facile. Tra le specie decorative, più apprezzate in casa, ci sono il pothos e lo spatifillo.

Per moltiplicarle dovremo tagliare delle talee di 15 cm, togliendo le foglie alla base. Prendiamo un bicchiere e riempiamolo d’acqua, poi copriamolo con della stagnola e facciamo un buco piccolo. Inseriamo il ramo della pianta nel foro del contenitore, senza fargli toccare il fondo.

Cambiamo l’acqua una volta a settimana e teniamo il bicchiere in un posto riparato in casa. Dopo circa 2 settimane, quando saranno cresciute le radici, potremo spostare le talee in vaso.

Come molti riproducono rose e limoni, altri preferiscono poi moltiplicare le piante aromatiche, molto utili e preziose in cucina.

Anche in questo caso utilizziamo le talee per piantarle, non in terra, ma nell’acqua. Si prestano bene a questo tipo di riproduzione: menta, basilico, salvia, rosmarino, timo. Immergiamo, come indicato prima, i rami nei bicchieri d’acqua e aspettiamo le radici prima di travasarle in terra.

