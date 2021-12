Siamo ormai alla fine dell’autunno e le temperature sono scese molto. In questo periodo, se vogliamo sfoggiare un bell’abito corto, siamo costrette ad indossare i collant per non patire il freddo.

Sfortunatamente, questo tipo di calze si rovina facilmente e quindi siamo soliti buttarle via per indossarne nuove paia.

Abbiamo precedentemente spiegato che possiamo riparare i collant e le calze di nylon smagliate in modo semplice. Infatti, molti buttano via i vecchi smalti senza sapere che ci aiutano a risolvere 5 comunissimi problemi quotidiani.

Tuttavia, chi butta via vecchi collant e calze di nylon non sa che valgono una fortuna se usati in questi 6 modi geniali.

Anche se non riusciamo più ad indossarle perché rovinate, con questo tipo di calze possiamo fare moltissime altre cose.

Sembra incredibile, ma i collant possono essere un nostro alleato nelle faccende quotidiane. Pertanto, prima di buttarli via pensiamoci bene.

Dalle semplici pulizie di casa alla conservazione di cibi, questo accessorio può svolgere davvero moltissime funzioni veramente insospettabili.

I collant vecchi o rovinati possono aiutarci a proteggere i tessuti delicati durante il lavaggio. Per farlo, dovremo legare le due estremità inferiori ed infilare il capo dentro la calza. Pratichiamo un nodo anche nella parte superiore del collant in modo che non fuoriesca durante il lavaggio.

Inseriamo il collant con il nostro capo dentro la lavatrice e procediamo al normale lavaggio. La calza di nylon funzionerà come una rete salva bucato e proteggerà i nostri vestiti.

Profuma cassetti

Possiamo mettere nelle calze di nylon le scorze degli agrumi, foglie e fiori essiccati creando dei sacchetti profumati.

Realizziamoli ritagliando l’estremità inferiore della calza e riempiendola con le essenze che più amiamo. Chiudiamo la calza con un nastrino o uno spago e mettiamola nei cassetti che vogliamo profumare.

Per conservare cibi

Il nylon è un materiale perfetto per conservare alcuni cibi come, ad esempio, aglio e cipolla. Il nylon permette di rilasciare umidità e quindi di conservare questi cibi a lungo.

Pertanto, tagliamo a metà un collant in modo da ricavare le due parti più lunghe (in cui generalmente infiliamo le gambe).

Pratichiamo un nodo nella parte aperta del collant ed inseriamo al suo interno una testa d’aglio o la cipolla. Facciamo un nodo ed inseriamone un altro e così via.

Conserviamoli in un luogo fresco ed asciutto e quando ci serviranno basterà tagliare sotto il nodo per prendere solo ciò che ci serve.

Per stendere capi delicati

Non vogliamo che le mollette lascino il segno sulle maglie? Basterà infilare il collant da una manica, farlo uscire dall’altra e fissare le mollette sulla calza. In questo modo la maglia asciugherà senza pieghe e senza segni.

Para spifferi

Tutto ciò che dobbiamo fare è tagliare la parte lunga del collant e riempirla con vecchi canovacci. Arrotoliamoli per bene ed inseriamoli nella calza. Fissiamo le estremità con un nodo e mettiamo il nostro para spifferi fai da te dove serve.

Togliere polvere e peli

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma le calze di nylon sono capaci di raccogliere polvere e peli. Pertanto, infiliamo la mano dentro una calza e passiamola sulle superfici dei mobili e sui divani. Noteremo come peli e polvere rimarranno intrappolati sulla calza.