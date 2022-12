Incredibile quanto tempo serve per vendere una casa a Napoli e Bologna rispetto a Roma e Palermo

Il mercato immobiliare ha trend e dinamiche diverse rispetto ai mercati finanziari tradizionali, ma non per questo può dirsi statico. La natura del bene in sé richiede tempi di compravendita più lunghi rispetto a quelli dei bond o delle azioni. Tuttavia, in alcune aree d’Italia i tempi di vendita degli immobili sono davvero impressionati. Scopriamo dove.

L’investimento immobiliare è molto amato dal piccolo investitore in quanto lo considera solido, stabile e performante nel tempo. Una conclusione che, almeno per il passato, più volte si è rivelata azzeccata. Molto poi dipende dalle condizioni dello stabile, l’ubicazione, il trend demografico del territorio in cui insiste, etc.

In generale, il mattone è potenzialmente capace di generare due entrate distinte, ossia gli affitti e la rivalutazione dello stabile nel tempo. Quest’ultima generalmente la si realizza tutta alla fine, ossia quando l’appartamento è messo in vendita sul mercato. Al riguardo, è incredibile quanto tempo serve per vendere una casa a Napoli e Bologna o Milano e Firenze.

È divenuto più rapido vendere casa da Nord a Sud

Gli ultimi dati in materia di tempi medi di vendita degli immobili li ha resi disponibili l’Ufficio Studi Tecnocasa.

In sintesi, il trend è in discesa in tutte le realtà territoriali, nel senso che per liquidare un appartamento servono in media meno giorni rispetto al passato. Per l’esattezza, il report certifica che nelle grandi città si è giunti a una media di 108 giorni, –6 giorni rispetto alla precedente rilevazione, un minimo storico degli ultimi 10 anni.

Il trend non cambia neanche se si considera l’hinterland delle metropoli, anziché la sola grande città di riferimento. In questo caso si registra una sostanziale stabilità pur in un quadro di velocizzazione dei tempi di compravendita, dove i tempi medi si attestano a 148 giorni.

È incredibile quanto tempo serve per vendere una casa a Napoli e Bologna o in altri grandi centri urbani

A questo punto scendiamo a livello del dettaglio della classifica delle grandi città.

Com’era facile prevedere, la città più veloce è Milano, dove servono in media 52 giorni per vendere un immobile (–10 rispetto a un anno fa). Seguono Bologna (69 giorni), Napoli (100 giorni), Firenze e Torino (107 e 114 giorni). Infine dal 6° al 10° posto troviamo, nell’ordine, Roma (117 giorni), Verona (122 giorni), Genova (127 giorni), Palermo e Bari (132 e 141 giorni).

Passiamo adesso all’hinterland delle grandi città, dove variano sia i tempi medi che l’ordine di questa speciale classifica. Sul podio troviamo Firenze (118 giorni), Verona (127 giorni) e Napoli (129 giorni). A metà strada ecco invece Bologna e Milano (134 e 135 giorni), Roma (144 giorni) e Palermo (158 giorni). Chiudono infine all’8°, 9° e 10° posizione l’hinterland di Torino (159 giorni), Bari (178 giorni) e Genova (194 giorni).

Quanto ai capoluoghi di Provincia, invece, i tempi medi si attestano a 134 giorni, in miglioramento rispetto ai vecchi 143.

Le ragioni alla base di questo trend

I numeri nel loro insieme confermano a chiare lettere che il mercato degli immobili è robusto. Ora, a cos’è dovuto questo trend particolare?

Secondo il report, le cause sono riconducibili alla bassa offerta di immobili sul mercato e il timore di scontrarsi con un aumento dei tassi di interesse nel 2023.