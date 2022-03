Se durante il giorno si corre su e giù, la sera si fanno spesso i conti con la stanchezza e lo stress accumulati.

Ci si ritrova dunque talmente esausti da non riuscire, paradossalmente, a prendere sonno. A volte si viene addirittura presi da crampi e dolori allo stomaco. Prima di ricorrere ai farmaci, potremmo provare i rimedi della tradizione che Madre Natura ci mette a disposizione.

Sin dai tempi dei Romani

Ebbene, ansia e mal di pancia potrebbero essere dimenticati con una tisana a base di una pianta originaria del Medio Oriente, che ha delle proprietà davvero sorprendenti. Stiamo parlando dell’anice. È un antichissimo rimedio, basti pensare che, come racconta Plinio il Vecchio, veniva utilizzata dai Romani per le indigestioni, come sonnifero e per combattere l’invecchiamento della pelle.

Le ragioni sono da ricercarsi nella grande quantità di sostanze benefiche che questa pianta contiene. È infatti molto ricca di fibre, di calcio, ferro, sodio e magnesio. Quest’ultimo minerale, ha un ruolo fondamentale nel funzionamento dei muscoli e dei nervi, come riportato da vari studi. Dunque la sua azione sedativa e calmante consentirebbe di ridurre notevolmente il mal di pancia da stress e la sensazione di ansia che ci assale a fine giornata. Inoltre le proprietà digestive dell’anice sono note a molti, tanto che vari digestivi sono a base di questa pianta.

Ansia e mal di pancia potrebbero essere dimenticati per sempre bevendo ogni sera questa tisana

Preparare la tisana è molti semplice. Basterà mettere in infusione in 250 ml di acqua bollente 1 g di semi di anice. Lasciamo ai semi una decina di minuti per rilasciare le proprie sostanze all’acqua. Quindi filtriamo con un colino. Possiamo addolcire il tutto con un cucchiaino di miele. L’assunzione costante prima di coricarsi ci consentirebbe di godere di un buon sonno distensivo e ristoratore e di ridurre lo stato di agitazione ed i dolori addominali, favorendo il rilassamento.

Attenzione, però, non tutti possono assumere questa bevanda. Infatti l’anice è un vegetale altamente calorico. Per questo motivo si sconsiglia a tutti coloro che devono attenersi ad un regime alimentare con poche calorie. Inoltre è sconsigliata per le donne in stato interessante. Infine è bene non assumerla se si soffre di allergie, in quanto i semi di questa pianta potrebbero acuire le reazioni avverse.

Ricordiamo che i rimedi della tradizione non possono mai sostituire le prescrizioni mediche.

