Uno dei ricordi più brutti che abbiamo da bambini sono forse le prugne che dovevamo mangiare se non riuscivamo ad andare in bagno. Non parliamo di quelle fresche di stagione, che sono anche piacevoli, ma di quelle lassative. Dal gusto fino alla stessa estetica per i bambini non sono una vera e propria manna. Ma, tant’è, se c’era bisogno di sbloccare l’intestino anche le prugne facevano la loro parte. Oggi, se vogliamo ricorrere ai lassativi, ce ne sono davvero tanti a disposizione. Granulari, in pastiglie, come sciroppo o da sciogliere in bocca. Basta andare in farmacia e non ci resta che scegliere. Se la situazione non fosse giudicata così grave come nel caso di stitichezza cronica, potremmo anche ricorrere ad alcuni alimenti naturali. Senza le solite e famigerate prugne.

L’intervento efficace di una pianta che va anche di moda

L’aloe vera che conosciamo anche come pianta da arredo e in cosmetica sarebbe un concreto lassativo naturale. Pur essendo un rimedio naturale, è talmente potente da dover essere assunto con presidio medico e per breve tempo. Molti assumono il succo di aloe, anche unito all’acqua proprio per evacuare velocemente e con successo. Questo grazie alle sostanze presenti in questa pianta che sollecitano l’intestino e lo stomaco a liberarsi. Brutto da dirsi, ma l’aloe è una vera e propria pianta sgorgante.

Basta con le solite prugne o con i lassativi con questi 3 alimenti naturali che sbloccherebbero l’intestino e farebbero andare in bagno più velocemente

Più utilizzato con i bambini anche per il suo gusto piacevole, un altro lassativo naturale non invasivo è l’acqua di cocco. Quella che sembrerebbe una semplice e gustosa bibita sarebbe invece un’ottima alleata dell’intestino. Con un’azione simile a quella dell’aloe, andrebbe infatti a sollecitare l’intestino nello svuotamento delle feci. Oltre alle sue proprietà digestive, l’acqua di cocco è al centro degli studi medici anche per le sue presunte virtù antinvecchiamento al vaglio della scienza.

Dai liquidi ai semi per contrastare la stitichezza

Basta con le solite prugne o con i lassativi, spostandosi dai liquidi ai semi. Abbiamo infatti scoperto negli ultimi anni i semi di Chia. Ricchissimi di acidi grassi omega3 che contrasterebbero il colesterolo e aiuterebbero non solo il cuore, ma anche l’intestino. In questo caso sarebbe la ricchezza di minerali e fibre presente in questi semi a stimolare la corretta azione dell’intestino. In questo senso molto in voga ultimamente il pane integrale ai semi di Chia. Una miniera di vitamine e fibre piacevoli a tavola e utili in bagno.

Approfondimento

C’è davvero tutta la salute del Mondo in questa insalatona invernale alternativa e ricchissima di antiossidanti e vitamine